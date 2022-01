Vigilância Ambiental inicia primeiro LIRAa de 2022

Na próxima segunda-feira (17) a Vigilância Ambiental de Manhuaçu irá iniciar o primeiro Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) de 2022. O levantamento serve para saber qual o nível de infestação do mosquito no município.

Em outubro de 2021, o índice de infestação registrou uma queda de 65,5%, ficando em 1,9%, frente aos 5,5% registrados em março do mesmo ano. Para que o levantamento seja feito com sucesso, é preciso que a população receba o Agente de Endemias para realizar a pesquisa e também para auxiliar no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Lembre-se sempre: Combater o Aedes aegypti é uma tarefa de todos!

