Você sabe o que é pitanga e para que serve? Veja:

É grande a lista de benefícios da pitanga para a nossa saúde. Os principais usos tradicionais da planta como um todo e do seu fruto são para melhorar sintomas da gripe por meio do estímulo ao sistema imunológico, para aliviar problemas estomacais e gastrointestinais e também para ajudar a reduzir a pressão arterial.

Também há relatos de que a pitanga tem propriedades que ajudam a tratar edemas, infecções oculares, febre, colesterol alto, diabetes e micose. Em alguns estados do Brasil, é comum encontrar repelentes produzidos à base de pitanga, já que a fruta exala um aroma forte que repele alguns tipos de insetos.

A abundância em vitamina C e em outros compostos antioxidantes ajuda a neutralizar o efeito dos radicais livres e estimula e fortalece o sistema imunológico, o que ajuda a proteger o corpo contra diversas doenças. Isso porque, no organismo, a vitamina C acelera a produção de anticorpos e combate de modo eficaz os micróbios que podem causar doenças.

Pesquisas mostram que a pitanga contém melatonina, um hormônio produzido naturalmente pelo corpo para regular o sono. A presença de níveis adequados de melatonina permite que tenhamos uma noite de sono tranquila e revigorante.

Porém, pessoas que sofrem de insônia e de outros distúrbios do sono podem não produzir melatonina o suficiente, sendo essencial ingerir alimentos ricos nesta substância.

Assim, em alguns casos um dos benefícios da pitanga é o de ajudar pessoas que lidam com problemas para dormir.

Como preparar o chá de pitanga

O chá de pitanga tem um aroma muito bom e permite a extração de diversos nutrientes encontrados nas folhas da planta. Para preparar o chá, você vai precisar de algumas folhas de pitangueira e água quente.

Ferva 1 xícara de água, desligue o fogo e coloque um punhado de folhas da árvore de pitanga. Deixe a mistura em infusão por pelo menos 10 minutos. Depois disso, é só coar e ingerir esse chá saboroso e nutritivo.