Você sabe quais as vantagens dos vegetais congelados?

Reprodução

Uma das vantagens de se ter alimentos congelados é que, em alguns casos, eles podem até oferecer níveis mais altos de nutrientes do que quando estão frescos. Isso porque quando armazenamos um alimento fresco por muitos dias, o processo de oxidação faz com que os nutrientes se percam com o passar do tempo.

Ao optar por vegetais congelados, você não só vai ter mais facilidade na hora de preparar uma refeição saudável, como também terá alimentos cheios de nutrientes.

Além de serem bem selecionados e alguns já virem higienizados, essa também é uma forma de manter a geladeira mais organizada e de evitar desperdícios, pois o congelamento conserva os alimentos por muito mais tempo. Dependendo da região em que você mora, determinados vegetais congelados podem até ser mais baratos do que os frescos.

Couve-flor

Fonte de fibras e de agentes antioxidantes, a couve-flor cozinha super bem, mesmo quando congelada. Você pode usar para fazê-la gratinada, cozida ou até mesmo uma sopa cremosa. Além disso, esse vegetal também pode ser usado como substituto do arroz, como uma opção para reduzir as calorias e carboidratos na alimentação.

Ervilhas

Muitas pessoas preferem a ervilha congelada ao invés da fresca e com razão. Fonte de proteínas, as ervilhas congeladas cozinham rapidamente, sendo a opção ideal para quem não tem muito tempo para ficar na cozinha durante a semana. Você pode prepará-las salteadas na manteiga ou usar para incrementar o seu arroz, deixando-o mais colorido e saboroso.

Cenoura

Fonte de fibras, a cenoura congelada é aquela opção perfeita para quando você quer incluir um vegetal na refeição, mas sem perder muito tempo na cozinha. Além de manter a textura e nutrientes, ela descongela rapidamente e fica uma delícia salteada na manteiga. Além disso, você diminui as chances de desperdício, quando costuma acontecer quando compramos sua versão fresca, que acaba sendo esquecida no fundo da gaveta de verduras.