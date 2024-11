Você sabia a batata-doce ajuda a proteger os rins?

A batata-doce é um alimento rico em carboidratos, utilizada principalmente por pessoas que praticam a musculação e desejam aumentar sua massa muscular, evitar o catabolismo e manter o tônus muscular, mesmo em dietas de emagrecimento. Também é uma excelente opção para quem está de dieta, pois por se tratar de um alimento rico em fibras, aumenta a saciedade.

Especialmente por se tratar de um carboidrato de baixo índice glicêmico, sendo uma ótima fonte de energia e principalmente uma excelente fonte de carboidratos para quem deseja aumentar a sua massa muscular sem acúmulo de gordura.

Em 100g de batata-doce, você encontra 33 mg de cálcio. Além disso, o alimento contém boas doses de vitamina D, um nutriente que participa da manutenção dos músculos e da saúde dos ossos e do coração. Este tubérculo contém potássio, substância responsável por controlar a pressão arterial, reduzir o inchaço e controlar a atividade de seus rins.

Seu consumo é recomendado principalmente no pré-treino. “Fonte de amido resistente – um tipo de carboidrato de médio índice glicêmico -, a batata-doce libera energia aos poucos no organismo, garantin do combustível do começo ao fim do exercício”, explica o nutriendocrinologista Romualdo Lima, do Rio de Janeiro. A liberação lenta de açúcar no sangue também ajuda a manter os níveis de glicogênio, o combustível dos músculos.

Variedades de batata-doce:

Batata-doce de polpa alaranjada: esta variedade é caracterizada por sua polpa de cor laranja vibrante e é conhecida por ser rica em beta-caroteno, que é uma forma de vitamina A.

Batata-doce de polpa branca: ao contrário da variedade de polpa alaranjada, esta tem uma polpa de cor branca ou creme. Ela tende a ser mais seca e firme do que outras variedades.

Batata-doce roxa: possui uma polpa de cor roxa intensa e é valorizada por suas propriedades antioxidantes.

Batata-doce de casca vermelha: como o nome sugere, esta variedade tem uma casca vermelha distintiva. A polpa pode variar em cor, sendo geralmente amarela ou alaranjada.

Batata-doce japonesa (Satsuma-Imo): originária do Japão, esta variedade tem uma polpa de cor amarelo-claro e é conhecida por ser especialmente doce e macia.