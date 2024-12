Você sabia qual é o tempo ideal para trocar as toalhas de casa e evitar problemas de saúde?

Divulgação

A frequência de lavagem, no entanto, varia conforme o tipo de toalha e a forma como ela é utilizada e armazenada.

Manter as toalhas limpas e em boas condições é mais do que uma questão de organização, é essencial para a saúde. E, segundo especialistas, toalhas de banho, rosto e mãos devem ser lavadas regularmente para evitar o desenvolvimento de microrganismos que podem causar doenças.

A toalha de banho: A recomendação geral é lavá-las semanalmente, especialmente para prevenir o aparecimento de odores desagradáveis ​​e mofo. Especialistas em cuidados têxteis apontam que a pele humana carrega milhares de microrganismos que podem ser transferidos para o tecido durante o uso.

Deixar uma peça molhada sobre a cama ou em locais abafados pode criar um ambiente ideal para o desenvolvimento de fungos e bactérias, alerta Marinês Cassiano, especialista em cuidados têxteis.

Além disso, o armazenamento correto é fundamental. Após o banho, é indicado pendurar uma toalha aberta em um local bem ventilado e seco.

A Toalhas de rosto e de mão: As toalhas de lavabo, por serem menos utilizadas, podem ter um intervalo maior entre as lavagens. Ainda assim, devem ser verificadas regularmente para evitar o acúmulo de poeira e odores. Após receber visitas, é recomendado higienizá-las imediatamente.

As toalhas de rosto e de mão, devido ao contato frequente com a pele e a possibilidade de retenção de umidade, exigem cuidados semelhantes. Para o uso doméstico, recomenda-se a lavagem semanalmente, mas em casos de locais com pouca ventilação, o ideal é lavá-las a cada dois ou três dias.

Essas toalhas também acumulam resíduos específicos, como maquiagem e secreções, o que exige atenção redobrada. “Se alguém da casa estiver doente ou com uma infecção, pode ser útil adicionar um desinfetante específico para lavanderia”.