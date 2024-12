Você sabia que a berinjela melhorar a circulação sanguínea e prevenir a diabetes?

Reprodução

A berinjela é um vegetal versátil e nutritivo que tem ganhado cada vez mais destaque na alimentação saudável. Reconhecida por sua cor roxa intensa e sabor único, ela é um ingrediente fundamental em diversas cozinhas ao redor do mundo.

O consumo regular da berinjela possui diversos benefícios para a saúde, ajudando a cuidar da saúde do coração, favorecer a perda de peso, melhorar a circulação sanguínea e prevenir a diabetes.

Esses benefícios são devido ao fato da berinjela ser um vegetal com poucas calorias, grande quantidade de água, fibras e diversas substâncias com propriedades antioxidantes, como flavonoides, nasunina e vitamina C.

Esse legume pode ser utilizado cozido, ensopado, refogado, assado ou na forma de farinha de berinjela, em diversos preparos culinários, como saladas, sucos, sopas, pães e biscoitos cremes.

Possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue e ajudando a regular a pressão arterial.

Além disso, também possui potássio, um mineral que promove a exceção de sódio através da urina, diminuindo a pressão arterial. Por ser rica em antioxidantes e fibras, o consumo da berinjela ajuda a atrasar a absorção dos carboidratos a nível intestinal, sendo uma excelente opção para prevenir a diabetes e para as pessoas que são diabéticas.