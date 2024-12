Você sabia que a casca da melancia tem muitos benefícios? Veja:

Reprodução

A casca de melancia possui vitaminas, minerais e substâncias que trazem benefícios à nossa saúde. Apesar de ser uma parte dura e quase sem doce, é possível usá-la de forma criativa na cozinha e como cosmético natural.

A casca de melancia contém muitas vitaminas e minerais importantes para diversas funções do nosso organismo, até mesmo para a saúde da pele e dos cabelos. A casca de melancia contém uma grande porcentagem dos nutrientes de toda a fruta, mas a maioria das pessoas simplesmente joga as cascas no lixo sem pensar duas vezes. As cascas da melancia não contêm apenas os mesmos nutrientes encontrados na fruta suculenta, mas também concentrações ainda mais altas de certos antioxidantes, minerais, vitaminas e ingredientes ativos.

Contém baixos níveis de calorias, mas altas concentrações de vitamina C, vitamina A, vitamina B6, potássio e zinco, entre outros. A casca de melancia também é rica em nutrientes com clorofila , citrulina, licopeno, aminoácidos e flavonóides e compostos fenólicos.

Dicas:

Lave bem a casca de melancia antes de usá-la.

Retire a parte verde da casca, que pode ser amarga.

A casca da melancia pode ser consumida crua, cozida, refogada ou desidratada.

Use a criatividade e experimente diferentes receitas para aproveitar ao máximo a casca de melancia.

Lembre-se: a casca da melancia é um alimento comestível, nutritivo e versátil que pode ser facilmente incorporado à sua dieta. Explore as diversas possibilidades e desfrute dos seus benefícios para a saúde e sabor.