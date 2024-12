Você sabia que a folha da manga ajuda a tratar de problemas respiratórios?

Reprodução

Os benefícios da folha de manga para a saúde são variados, pois ela possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para saúde geral do corpo. Além disso, a sua folha para muitos não é comestível, pois não conhecem os benefícios que podem proporcionar para a saúde. Em muitas situações a folha pode ser mais eficaz que a própria fruta.

O chá de folha de manga pode ser preparado com as folhas frescas ou secas da manga que são encontrados em feiras de rua ou lojas de produtos naturais, devendo ser tomado sob a orientação de um médico ou outro profissional de saúde especialista no uso de plantas medicinais.

A folha de manga é avermelhada ou purpúrea quando são novas, e crescem em uma cor verde escuro e têm uma parte inferior pálida. Estas folhas são ricas em vitaminaa C, B e A e também são ricas em vários outros nutrientes. Possui poderosas propriedades antioxidantes, pois tem alto teor de flavonóides e fenóis.

Mantém a saúde do fígado porque tem ação hepatoprotetora que impede o estresse oxidativo, ajudando a evitar a esteatose hepática, uma condição causada pelo acúmulo de gordura no fígado, podendo causar dor no abdômen, barriga inchada, enjoos, vômitos e mal-estar geral. Entenda melhor sobre a esteatose hepática.

Por conter mangiferina, um composto fenólico com efeito antiespasmódico e anti-inflamatório, o chá de folha de manga ajuda a complementar o tratamento de problemas respiratórios, como gripe, resfriado e sinusite.

Como fazer o chá de folha de manga

Para fazer esse chá, pode-se usar as folhas frescas ou secas de manga.

Ingredientes:

2 folhas frescas de manga ou 1 colher (de chá) de folhas secas de manga;

1 xícara (de chá) água.

Modo de preparo:

Numa panela, ou chaleira, colocar a água e levar ao fogo para ferver. Em seguida, apagar o fogo, acrescentar as folhas de manga, tampar a panela e deixar repousar por 5 minutos. Coar e beber ainda morno.

A quantidade diária do chá de folha de manga deve ser indicada sempre por um médico ou outro profissional de saúde especialista em plantas medicinais. Isso porque ainda não existem estudos que confirmem a quantidade diária segura do chá de manga.