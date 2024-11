Você sabia que a gelatina ajuda na saúde do fígado?

A gelatina contem varias vitaminas e minerais que são essenciais para a saúde geral do corpo como vitamina A, Vitamina C, cálcio, ferro, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12 magnésio, sódio e Potássio.

A glicina encontrada é um precursor da glutationa, que desempenha um papel na desintoxicação do fígado de fase II, a fase em que seu corpo se prepara para eliminar toxinas do organismo.

A Gelatina pode ser adicionado a quase qualquer receita, incluindo sopas, guisados, smoothies, café e até mesmo receitas de cuidados com a pele. Além disso, a Gelatina também é comumente usada como agente gelificante em alimentos, produtos farmacêuticos, fotografia e fabricação de cosméticos.

A gelatina faz parte das dietas tradicionais saudáveis, mas as pessoas hoje não têm ideia sobre o que fazer com isso. Além disso, a maioria das pessoas associa gelatina, cheia de açúcar, cores artificiais e “alimentos” geneticamente modificados.