Você sabia que a jabuticaba alivia a dor de garganta?

A jabuticaba é uma fruta cheia de benefícios, e um dos mais notáveis é sua capacidade de ajudar a regular os níveis de glicose no sangue. Consumir jabuticaba pode ser especialmente benéfico para pessoas que buscam controlar a diabetes ou evitar picos glicêmicos.

Graças às sua ação anti-inflamatória, o suco de jabuticaba com água morna pode ajudar a acalmar a dor de garganta. Além disso, a vitamina C encontrada na fruta contribui no combate à infecção.

Pode contar com a jabuticaba! Ela possui minerais como o cálcio, o potássio e o magnésio, substâncias que auxiliam a prevenir doenças (osteoporose, por exemplo) e a fortalecer os ossos, não apenas dos dentes, mas do corpo todo.

São uma ótima fonte de antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce da pele, além de ajudar na hidratação e produção de colágeno, substância essencial para manter a flexibilidade e elasticidade da pele.

Pode-se comer a jabuticaba, com a casca, ao natural ou usá-la no preparo de geleias, sucos, chás, mousses ou bolos. Além disso, a jabuticaba também pode ser encontrada em pó, podendo ser adicionada ao iogurte, vitaminas, frutas, bolos ou pães.