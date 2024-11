Você sabia que a pera ajuda a manter a visão e a pele saudável?

Melhora a saúde digestiva: devido ao seu teor de fibras, a pera ajuda a promover a saúde digestiva, prevenindo a constipação e promovendo movimentos intestinais regulares. Auxilia na saúde da pele: por ser rica em vitamina C e A, a fruta contribui com uma pele saudável e ajuda na imunidade.

A pera é uma fruta comum em regiões de clima temperado, possui um sabor suave e doce, com um centro fibroso. Com baixo valor calórico, é rica em vitaminas, antioxidantes essenciais, compostos vegetais e sais minerais. Além disso, a pera é rica em fibras, ajudando a evitar problemas digestivos e constipação intestinal. Contém vitamina A, que ajuda a manter uma boa visão e uma pele saudável.

5 benefícios da pera

Prevenção de doenças

Com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, as peras ajudam a prevenir diversas doenças, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Entre os principais componentes responsáveis por essas propriedades, estão os flavonoides, os carotenoides e as antocianinas.

Controle de peso

Além do baixo índice glicêmico, as altas quantidades de água e de fibras da pera contribuem para a perda de peso, uma vez que esses nutrientes promovem uma maior saciedade. Assim, essa fruta pouco calórica e muito nutritiva pode fazer parte de uma dieta de emagrecimento saudável.

Ação antioxidante

Os antioxidantes são substâncias que combatem a ação degenerativa dos radicais livres no organismo, ou seja, previnem o envelhecimento precoce e combatem a deterioração das células. Entre os principais antioxidantes das peras, estão a vitamina C, a vitamina K e o cobre.

Nutrientes

Consumir uma pera por dia é uma forma simples de aumentar a ingestão de nutrientes, uma vez que uma pera média contém quantidades significativas de vitamina C, vitamina K, potássio e cobre. Além disso, a fruta também possui pequenas quantidades de cálcio, ferro, magnésio, proteínas, folato, niacina e outros nutrientes.

Saúde do trato digestivo

Além de possuir diversas vitaminas e minerais, a pera também é rica em fibras, tanto que uma pera média oferece cerca de 20% da dose diária recomendada desse nutriente. Por esse motivo, essa fruta pode ser uma ótima aliada para melhorar o funcionamento do intestino, ajudando a combater a prisão de ventre. A pectina, uma das fibras solúveis encontradas na pera, também ajuda a manter a flora intestinal saudável.