A pinha é uma fruta que pode ajudar no controle do peso, fornecer energia, fortalecer o sistema imunológico, contribuir para o controle da pressão arterial e auxiliar na prevenção do câncer.

Também conhecida como fruta-do-conde ou ata, é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul. Ela é amplamente cultivada em países como Brasil, México, Colômbia, Venezuela, entre outros.

A fruta possui um sabor doce e suave com uma textura cremosa e é muito apreciada por muitas pessoas. Além do seu sabor agradável, a pinha também apresenta inúmeros benefícios para a saúde, o que torna essa fruta uma escolha saudável para incluir em sua dieta diária.

A pinha contém tiamina, uma vitamina do complexo B que pode melhorar a função cerebral e ajudar a prevenir a perda de memória associada ao envelhecimento. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta podem ajudar a proteger as células cerebrais contra o dano celular.

Uma fonte rica de antioxidantes, que ajudam a prevenir o dano celular e podem ajudar a prevenir o câncer. Além disso, a fruta contém compostos naturais que têm propriedades anticancerígenas, o que pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de tumores.