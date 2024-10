Você sabia que a rúcula previne inflamações intestinais e facilita o processo digestivo?

A rúcula é rica em vitaminas A e vitamina C, e compostos fenólicos, como luteína e zeaxantina, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a melhorar a saúde dos olhos, controlar os níveis de açúcar no sangue e a prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Além disso, a rúcula possui também minerais como potássio e cálcio, necessários para a regulação da pressão arterial, e fósforo, magnésio e vitamina K, essenciais para manter a saúde dos ossos.

O gostinho amargo característico da hortaliça se deve ao enxofre, que ajuda a prevenir inflamações intestinais e facilita o processo digestivo, principalmente no caso de quem sofre de excesso de acidez no estômago. A rúcula estimula ainda a produção da bile pelo fígado, inclusive sendo indicado seu consumo antes das refeições principais.

As vitaminas A e C ajudam a aumentar a imunidade do corpo e são ótimas para os olhos, pele, ossos e dentes. A Vitamina C é conhecida como um poderoso antioxidante, que ajuda a prevenir o câncer e estimula o sistema imunológico. A vitamina também ajuda a prevenir a degeneração macular, evitando assim a catarata nos olhos. A rúcula possui uma grande quantidade de vitamina K. O consumo diário dessa vitamina leva à diminuição dos riscos de fraturas ósseas. A rúcula também é uma boa fonte de cálcio, ferro, potássio, manganês e fósforo, todos os minerais essenciais que oferecem benefícios à saúde.

O ideal é comprar a rúcula na quantidade certa para o consumo imediato, pois sua durabilidade é pequena. A rúcula deve conter folhas verdes e firmes. Fora da geladeira a folha dura no máximo um dia, desde que o local esteja bem fresco. Na geladeira, em saco plástico ou vasilha com tampa, a rúcula dura cerca de quatro dias. Se as folhas já foram lavadas, seque-as totalmente antes de guardar. Quando as folhas começam a murchar, podem ser usadas, assim como os talos, em sopas de legumes. As folhas são utilizadas em saladas e são combinadas com tomate seco.

“É uma planta originária e muito cultivada na região mediterrânea. Essa espécie pertence à família Brassicaceae e se caracteriza por apresentar um sabor picante, o que faz com que seja muito consumida, sendo utilizada, por exemplo, em saladas e pizzas.”