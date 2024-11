Você sabia que a rúcula promove a sensação de saciedade?

A rúcula é rica em cálcio, fósforo e magnésio, que são minerais fundamentais para fortalecer, aumentar a resistência e a densidade óssea, mantendo os ossos saudáveis, o que pode ajudar a prevenir doenças como osteoporose, osteopenia ou raquitismo, por exemplo, e reduzir o risco de fraturas.

Possui também contém minerais como potássio e cálcio, necessários para a regulação da pressão arterial, e fósforo, magnésio e vitamina K, essenciais para manter a saúde dos ossos.

A rúcula é um vegetal com sabor levemente amargo e picante, podendo ser consumida crua ou cozida em preparações como saladas, molhos, refogados, toras ou sopas.

Por conta da grande quantidade de fibras em sua composição, a rúcula dá um show quando o assunto é regular a fome. Isso porque seu consumo retarda o esvaziamento gástrico, fazendo com que a pessoa sinta saciedade por mais tempo, sem sentir aquela fominha fora de hora. É justamente daí que vem a ideia de que a rúcula emagrece.

A rúcula é rica em folato, um tipo de vitamina do complexo B, essencial para a produção de DNA e de outros materiais genéticos, sendo especialmente importante para mulheres grávidas ou que estejam planejando engravidar, pois a deficiência de folato pode causar malformações no feto como a espinha bífida, que é um defeito do tubo neural.

O gostinho amargo característico da hortaliça se deve ao enxofre, que ajuda a prevenir inflamações intestinais e facilita o processo digestivo, principalmente no caso de quem sofre de excesso de acidez no estômago. A rúcula estimula ainda a produção da bile pelo fígado, inclusive sendo indicado seu consumo antes das refeições principais.