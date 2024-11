Você sabia que a soja pode controlar muitas doenças?

A soja, também conhecida como feijão-soja e feijão-chinês, é uma planta pertence à família Fabaceae, família esta que compreende também plantas como o feijão, a lentilha e a ervilha. É empregada na alimentação humana e animal. A palavra “soja” vem do japonês shoyu. A planta é originária da China e do Japão.

Além do grão como alimento funcional, a soja é utilizada para a produção de produtos como chocolate, temperos prontos e massas. Derivados de carne também costumam conter soja em sua composição, assim como misturas para bebidas, papinhas para bebês e muitos alimentos dietéticos.

A soja vai além do óleo e do farelo ou do consumo in natura. De acordo com a Aprosoja (Associação Brasileira Dos Produtores de Soja), a soja é utilizada como matéria-prima para as indústrias farmacêutica, veterinária, de cosméticos e de vernizes, tintas e plásticos.

Nos últimos anos, vários estudos vêm evidenciando os benefícios da soja na prevenção de doenças crônico-degenerativas, graças a composição, a concentração e as características de isoflavonas na soja, composto biologicamente ativo e que possui funções terapêuticas. A soja pode controlar muitas doenças, nas quais haja dependência de hormônios como o câncer de mama, a menopausa e a osteoporose.

“O ideal seria consumir, no mínimo, o equivalente a duas colheres de sopa de kinako (grãos de soja torrado e moído) ou farinha de soja diariamente para obter os efeitos terapêuticos , ou ainda, o tofu (queijo de soja), salada (grãos) ou a proteína texturizada (carne de soja)”. As pesquisas demonstram que o consumo diário da leguminosa pode, ainda reduzir o risco de desenvolvimento do câncer de cólon (intestino) e em até 70% os índices de câncer de próstata.

Mas a soja não é remédio. “O mais recomendado seria iniciar o consumo na infância ou adolescência, época em que as mães podem incorporar a soja aos alimentos infantis. Os adultos também devem introduzir a soja na alimentação para obter os benefícios da prevenção. É sempre bom dizer que soja não cura tumores já desenvolvidos”. Além dos grãos, do leite de soja líquido e em pó, da farinha e da proteína texturizada, pode-se encontrar soja em hamburguer, almôndegas, bolos, bolachas, pães, sucos e em bombons.