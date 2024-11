Você sabia que a tangerina ajuda no tratamento de estresse e ansiedade?

É laxativa, pois apresenta grande quantidade de fibras, devendo ser ingerida com o bagaço para melhorar o funcionamento do intestino. A riqueza de fibras da tangerina protege ainda de outras doenças como câncer, diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

A tangerina é uma fruta rica em carotenos, vitamina C e flavonoides, compostos com ação antioxidante que fortalecem o sistema imunológico, ajudando a prevenir a anemia, a gripe e o envelhecimento precoce. Rica em fibras e água, compostos fundamentais para formar o bolo fecal e melhorar o movimento natural do intestino, facilitando a eliminação das fezes e combatendo a prisão de ventre.

Além disso, a tangerina também possui baixo teor de gorduras e calorias e boas quantidades de fibras e de potássio, ajudando no combate à prisão de ventre, na perda de peso e na prevenção de doenças como diabetes e pressão alta.

Alguns tipos de tangerina incluem a mexerica, ou bergamota, a ponkan e a clementina, que se diferenciam principalmente pelo formato, tamanho e textura da casca. A tangerina pode ser consumida ao natural ou usada em receitas, como saladas, sucos, molhos e bolos. Já as folhas e a casca da tangerina podem ser utilizadas para preparar chás e a casca da fruta também pode ser usada na fabricação de óleos essenciais.

Por ter um efeito calmante no sistema nervoso central, a casca da tangerina tem sido utilizada na forma de chás ou em óleos essenciais, pois diminui os níveis do hormônio cortisol no organismo, ajudando nos tratamentos de estresse e ansiedade.

Como consumir

Apesar de não existir uma quantidade específica indicada para o consumo de tangerina, a recomendação da ingestão de frutas por dia é entre 2 a 3 porções, o que corresponde entre 160g a 240 g por dia.

Chá de tangerina: o chá de tangerina pode ser preparado usando 1 colher de sopa das folhas limpas e frescas em 250 ml de água fervente, deixando descansar por 5 a 10 minutos, esperar amornar, coar e beber;