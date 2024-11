Você sabia que a urina de gato pode transmitir doença?

Infelizmente, a urina de gato pode transmitir doenças sim! E a principal delas é a leptospirose. Mas outras doenças também são transmitidas pelos gatos às pessoas, como a toxoplasmose, só que pelas fezes. Essas enfermidades transmitidas dos animais para o homem são conhecidas como zoonoses e são consideradas um problema de saúde pública.

A saúde pública deve abranger o saneamento do meio, o controle das infecções, a educação das pessoas nos princípios de higiene pessoal, organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e pronto tratamento das doenças e o desenvolvimento de uma estrutura social que assegure a cada indivíduo da sociedade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde.

Muitas pessoas contraem doenças devido à falta de higiene e de informação. Essas enfermidades causadas por animais domésticos podem ser contraídas em parques e praças públicas, onde frequentemente animais têm fácil acesso.

È muito comum os tutores de animais os levarem para passeios fora do domicílio para que defequem e urinem fora de seus quintais, causando a contaminação do solo. No caso dos gatos, torna-se difícil o controle quando o animal possui livre acesso à rua, podendo levar para vários lugares os agentes causadores de doenças.

A toxoplasmose resulta de infecção com um parasita comum encontrado em fezes de gato e alimentos contaminados. Pode causar graves complicações para gestantes e pessoas com o sistema imunológico debilitado.

Cerca de 90% das pessoas que contraem a toxoplasmose não manifestam nenhum sintoma. Os outros 10% podem apresentar aumento de gânglios, febre, dor muscular e de cabeça (podendo durar semanas).

A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria que pode ser encontrada na urina ou fezes de pets com a doença, como os ratos, cachorros e os gatos, havendo a contaminação caso haja contato. A contaminação pode ocorrer pelo contato com a urina ou fezes contaminadas.

Os gatos desempenham um papel importante na disseminação da toxoplasmose. Eles são infectados por comer roedores infectados, pássaros ou outros pequenos animais.