Você sabia que chá de carqueja é maravilhoso para o fígado?

Originária da América do Sul, a carqueja (Baccharis trimera) possui folhas e caules ricos em flavonoides e saponinas, substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória. “Este chá é especialmente eficaz para problemas digestivos, ajudando a aliviar má digestão, gases e azia.

Além disso, a carqueja é reconhecida por seus efeitos hepatoprotetores, sendo benéfica para a saúde do fígado, auxiliando na desintoxicação e na digestão. Recomendo seu uso para pacientes com gordura no fígado, mas sempre com moderação e acompanhamento profissional”.

“A carqueja também pode contribuir para o controle do colesterol e da glicemia, tornando-se uma aliada no combate ao diabetes e a doenças cardiovasculares”.

O chá de carqueja tem um sabor amargo característico, que pode ser suavizado com um pouco de mel ou limão. Para prepará-lo, basta ferver uma colher de sopa de folhas secas em meio litro de água por cerca de 10 minutos, coar e beber de duas a três vezes ao dia.