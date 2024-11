Você sabia que ervilha ajuda regular o açúcar no sangue?

A ervilha é fonte de cálcio, mineral importante para a saúde e fortalecimento de ossos, dentes e unhas. O efeito preventivo contra a osteoporose é justificado pela presença das vitaminas de complexo B. Alguns estudos têm investigado a relação entre essas vitaminas na integridade da massa óssea. Uma planta da qual existem mais de duzentas variedades, e de suas vagens são extraídos diversos tipos de grãos.

Contêm uma quantidade decente de minerais saudáveis para o coração, como magnésio, potássio e cálcio. Dietas ricas nesses nutrientes podem ser úteis para prevenir a hipertensão, que é um importante fator de risco para doenças cardíacas.

Esses benefícios se devem a características nutricionais como alto valor de proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e A, minerais como cálcio, potássio e ferro, assim como compostos bioativos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, como flavonoides e taninos.

A ervilha pode ser comprada no mercado fresca, congelada, enlatada, desidratada, na forma de farinha ou pasta à base de ervilha, por exemplo, podendo ser usada no preparo de caldos, sopas, tortas ou como complemento de outros pratos.

Ajudam a regular o açúcar no sangue, porque diminuem a velocidade de absorção de carboidratos e promovem a saciedade.

Além disso, as ervilhas apresentam baixo índice glicêmico, sendo uma boa opção de alimento para pessoas com pré-diabetes ou diabetes.

Possuem fibras, flavonoides, carotenoides e antioxidantes, nutrientes e compostos antioxidantes que ajudam a reduzir os níveis de colesterol “ruim”, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, derrame e infarto.

Também contêm magnésio, cálcio e potássio, minerais que ajudam a controlar a pressão arterial, reduzindo o risco de pressão alta.

A ervilha pode ser consumida em saladas e sopas ou adicionada no preparo de frango e carne, por exemplo. Além disso, também podem ser utilizadas na forma de farinha para preparar pães, massas, crepes e panquecas, sendo uma leguminosa bastante versátil.

A porção recomendada de leguminosas em uma refeição, como a ervilha, é de 1/2 xícara de chá, aproximadamente 170 g. Em caso de desconforto no estômago, a porção indicada é 1/3 xícara de chá, cerca de 100 g.

A ervilha tem ácido fítico e saponinas, substâncias que, quando são consumidas em excesso, podem diminuir a absorção de nutrientes como ferro e cálcio, por exemplo. Além disso, a ervilha também contém lecitinas e frutooligossacarídeos, compostos que, em algumas pessoas, podem causar gases. Por isso, antes de consumir as ervilhas, é aconselhado deixá-las de molho entre 8 a 12 horas, descartar a água e, seguida, cozinhá-las.