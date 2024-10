Você sabia que o caju ajuda a tratar a anemia?

Por ser rico em fibras, aminoácidos, minerais, ferro, zinco e vitaminas, o caju apresenta muitos benefícios à saúde quando incluído na alimentação. Sua ingestão promove desde o fortalecimento do sistema imunológico e da pele, hidratação do organismo até a prevenção de doenças.

O caju é um alimento rico em vitamina C; ele tem aproximadamente 5 vezes mais vitamina C do que a laranja, por exemplo. Por esse motivo, é um ótimo reforço para o nosso sistema imunológico. Quanto mais maduro, maior quantidade de vitamina C ele possui. Também é fonte de sais minerais, como o zinco e ferro.

É encontrado nas cores vermelha, laranja ou amarela, que variam principalmente na quantidade de carotenoides. O caju vermelho e o laranja têm mais carotenoides que o amarelo.

Essa fruta pode ser consumida ao natural, ou usada em preparações como suco, bolo e ceviche vegetariano, por exemplo. Já a castanha do caju pode ser usada como snack ou ser usada em preparações, como pastas, leites vegetais, bolos, biscoitos e pães.

O caju ajuda no tratamento da anemia por favorecer a absorção do ferro dos alimentos, promovendo, assim, a formação da hemoglobina, um componente responsável pelo transporte de oxigênio no organismo e que normalmente está reduzido na anemia.

Como consumir

O caju pode ser consumido ao natural, com casca, ou usado em preparações como suco, bolo, moqueca e ceviche vegetariano, por exemplo. Já a castanha do caju pode ser consumida como snack ou ser usada em preparações, como pastas, leites vegetais, bolos, biscoitos e pães.

Embora não exista uma quantidade específica indicada para a ingestão de caju, a recomendação mínima diária de frutas é entre 2 a 3 porções, o que corresponde de 160 a 240 g por dia.

A quantidade diária de frutas também pode variar conforme o estado de saúde, o peso atual e as necessidades nutricionais de cada pessoa. Por isso, é aconselhado consultar um nutricionista que vai fazer uma avaliação completa e indicar a quantidade diária de frutas de forma individualizada.