Você sabia que o chá da casca de abacaxi combate ataque de asma?

A casca do abacaxi possui diversos benefícios para a saúde:

Rica em vitamina C, que melhora a imunidade, ajuda na digestão, melhora a circulação do sangue, melhora a saúde da visão, previne câncer, retarda o envelhecimento e promove a saúde dos ossos.

Contém bromelina, que ajuda na quebra e digestão de partículas de proteína.

Pode ser consumida como chá para fortalecer o sistema imune, reduzir inflamação e auxiliar na digestão.

Possui antioxidantes que combatem os radicais livres e previnem danos celulares.

Contribui para a saúde do coração e ajuda a evitar cataratas.

Caso sofra de asma, beba o chá de abacaxi antes de se exercitar. A vitamina A presente no Abacaxi libera o betacaroteno, um composto conhecido por reduzir o risco de ataque de asma induzido pelo exercício.

Os benefícios do Abacaxi incluem ainda a capacidade de ajudar aqueles que sofrem de artrite e dores nas articulações, pois a bromelina pode acelerar a cura associada a procedimentos cirúrgicos. O consumo da Casca de Abacaxi também é muito útil para o tratamento de lesões desportivas, incluindo distensões e dores pós-treinos.