Você sabia que o chá de casca de limão tem o poder antioxidante ? Veja:

Reprodução

O chá de casca de limão é uma bebida refrescante, altamente funcional e pode proporcionar inúmeros benefícios quando consumido com frequência. Nesse sentido, pode ser preparado com qualquer tipo de limão e deve ser tomado em até duas horas depois de pronto para que não ocorra a oxidação dos princípios ativos e diminuição do teor de nutrientes.

Antioxidantes são compostos vegetais que previnem os danos celulares, combatendo os radicais livres do corpo. Ou seja, a casca de limão é rica em antioxidantes, incluindo D-limoneno e vitamina C. Assim, a ingestão de antioxidantes flavonoides como o D-limoneno está ligada a um risco reduzido de certas condições, como doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

O extrato da casca pode reforçar o sistema imunológico devido ao seu conteúdo de flavonoides e vitamina C. Além disso, uma revisão de 82 estudos feita, constatou que 1 a 2 gramas de vitamina C por dia reduz a gravidade e a duração do resfriado comum em 8% em adultos e 14% em crianças.

O preparo do chá de casca de limão é fácil e rápido, só exige uma certa atenção, pois o suco do limão fica bem amargo se colocado sob fervura.

Ingredientes

Suco de 2 limões espremidos sem a semente

Casca de 2 limões

1 litro de água

Mel ou açúcar mascavo a gosto (você pode utilizar xilitol ou eritritol caso esteja em dieta de emagrecimento)

Como fazer

Coloque a água para ferver e em seguida acrescente as cascas de limão, deixando-as ferver por 15 minutos.

Feito isso, adicione o suco dos limões à água fervida e tome em seguida, adoçando com o mel ou açúcar mascavo.