Você sabia que o gengibre ajuda a prevenir doenças cardiovasculares?

O Gengibre é um reconhecido alimento termogênico, capaz de acelerar o metabolismo e favorecer a queima de gordura corporal. – Panax Ginseng: é uma das ervas medicinais mais poderosas, que melhora o sistema circulatório e aumenta o metabolismo do corpo.

Uma raiz comestível que pode trazer vários benefícios para a saúde, como ajudar a emagrecer, tratar má digestão, azia, enjoo, gastrite, resfriados, colesterol alto, pressão alta e problemas de circulação sanguínea.

Esses benefícios se devem ao fato de o gengibre ser uma planta medicinal com propriedades termogênicas, antiespasmódicas, antioxidantes, analgésicas, anticoagulantes, vasodilatadoras, expectorantes, digestivas, anti-inflamatórias, antieméticas e antipiréticas.

Compostos anti-inflamatórios que inibem a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, melhorando a circulação sanguínea e prevenindo doenças, como infarto, pressão alta, aterosclerose e derrame.

Além disso, os antioxidantes presentes no gengibre também combatem o excesso de radicais livres, impedindo a oxidação das células de gordura e ajudando no controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue.

O gengibre é encontrado em feiras livres, lojas de produtos naturais e supermercados, na forma fresca, desidratada ou em pó, podendo ser usado em preparações, como chás, sucos, iogurtes, sopas ou saladas. O gengibre também pode ser encontrado na forma de óleo essencial ou suplementos em cápsulas. Veja como usar as cápsulas de gengibre.

Por conter boas quantidades de zingibereno, curcumeno, farneseno e gingerol, compostos bioativos que possuem atividades antioxidantes, o gengibre ajuda a prevenir o surgimento do câncer por combater o excesso de radicais livres no organismo, impedindo o desenvolvimento e a multiplicação de células cancerígenas.