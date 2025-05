Você sabia que o milho ajuda a melhorar o trânsito intestinal?

Karla Neto

O milho pode ser encontrado na cor amarela, branca, vermelha, azul, roxa e preta, que variam quanto ao sabor e tipos de antioxidantes que contêm. O milho amarelo tem um sabor mais adocicado e os demais tipos têm um sabor mais suave. Enquanto o milho roxo, o preto, o vermelho e o azul contêm mais antocianinas, o branco e o amarelo contêm mais quercetina.

O milho é um cereal que oferece diversos benefícios para a saúde como proteger a visão, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde intestinal, porque possui boas quantidades de carboidratos, fibras e antioxidantes.

. Manter a saúde da pele

O milho ajuda a manter a saúde da pele, porque contém vitamina A, luteína e betacaroteno, nutrientes e carotenoides que evitam os danos causados pelos radicais livres na pele, prevenindo a flacidez, a formação de rugas e o envelhecimento precoce.

. Ajudar a emagrecer

Por ser uma ótima fonte de fibras, o milho aumenta o tempo de digestão dos alimentos no estômago, controlando a fome ao longo do dia e ajudando, assim, a emagrecer.

No entanto, para favorecer o emagrecimento, o milho deve fazer parte de uma dieta saudável, associada à prática regular de atividades físicas.

Prevenir a diabetes

Por ser rico em fibras, o milho diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, controlando os níveis de glicose no sangue e prevenindo, assim, a resistência à insulina e a diabetes.

. Melhorar a disposição

O milho melhora a disposição física e mental por conter carboidratos, um nutriente que é essencial para fornecer energia para o cérebro e o corpo.

Além disso, o milho também é rico em vitamina B3, uma vitamina importante para transformar a energia presente nos alimentos em energia para as células do corpo.

. Melhorar o trânsito intestinal

As fibras presentes no milho melhoram o trânsito intestinal, porque favorecem a formação das fezes e estimulam os movimentos naturais do intestino, facilitando a evacuação.

O milho da pipoca é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para ajudar a manter o bom funcionamento do intestino.