Você sabia que o pimentão é um maravilhoso legume que ajuda a evitar a anemia? Veja seus beneficios!

O pimentão é um legume que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir o envelhecimento precoce, evitar a anemia e ajudar no emagrecimento. Esses benefícios são possíveis, porque o pimentão tem poucas calorias, além de ter ótimas quantidades de vitamina A, vitamina C e antocianinas, com ação antioxidante e anti-inflamatória.

Existem diferentes tipos de pimentão, como amarelo, verde, vermelho, laranja, creme ou roxo, que se diferenciam quanto ao sabor, teor de carotenoides, vitaminas e antocianinas. O amarelo é o mais rico em vitamina C, o vermelho contém maior teor de carotenoides, o verde tem o sabor mais forte e amargo, e o roxo tem maior quantidade de antocianinas.

Pode ser consumido cru, cozido, grelhado, refogado ou assado, em preparações como tortas, geleias, saladas, sanduíches, sopas, massas e pimentão recheado, por exemplo.

. Diminuir o colesterol “ruim”

Os antioxidantes, presentes em boas quantidades no pimentão, impedem a oxidação excessiva das células de gordura, ajudando a diminuir o colesterol “ruim”, LDL no sangue, e evitando doenças como infarto, angina e insuficiência cardíaca, por exemplo.

. Prevenir o envelhecimento precoce

O pimentão ajuda a prevenir o envelhecimento precoce por ser rico em vitamina C, um nutriente fundamental para a produção de colágeno, uma proteína que participa da formação e regeneração da pele.

Além disso, o pimentão também contém antocianinas, vitamina A e carotenoides, antioxidantes que protegem a pele contra os danos causados pelos radicais livres, evitando a flacidez e a formação de rugas.

. Evitar a anemia

Por ser rico em vitamina C, o pimentão promove a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando na formação da hemoglobina, um componente das hemácias que é responsável por transportar o oxigênio pelo organismo e que normalmente está reduzido na anemia.

. Ajudar no emagrecimento

Por conter fibras e água, o pimentão é um alimento que ajuda no emagrecimento, porque ajuda a prolongar a saciedade, diminuindo a fome e a quantidade de alimentos consumidos na dieta. Além disso, o pimentão também é pobre em calorias, sendo uma opção de vegetal para incluir em dietas de emagrecimento.

No entanto, para ajudar no emagrecimento, o pimentão deve fazer parte de uma dieta saudável e variada, associada à prática regular de exercícios físicos.

. Manter a saúde dos olhos

O pimentão ajuda a manter a saúde dos olhos por conter vitamina A e carotenoides, nutrientes e compostos bioativos que evitam o surgimento de xeroftalmia, que é uma doença causada pela deficiência dessa vitamina e que pode provocar secura, pequenas manchas brancas nos olhos, dificuldade de enxergar em ambientes escuros e cegueira.

Como fazer

Para preservar a vitamina C do pimentão, é aconselhado consumi-lo cru ou usá-lo em refogados rápidos e a baixa temperatura. No entanto, mesmo que seja cozinhado, o pimentão também ainda fornece muitos outros benefícios para a saúde.