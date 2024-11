Você sabia que o vinagre combate a acne?

O primeiro benefício do vinagre na alimentação é a facilitação no processo digestivo. Por ser um alimento rico em ácidos, principalmente o ácido acético presente na composição, ele auxilia o equilíbrio estomacal, facilita a digestão de amidos, além de proteger o fígado, por auxiliar no processamento das toxinas.

O vinagre branco ou vinagre de álcool é produzido a partir da fermentação de álcool de malte, milho ou cana-de-açúcar, tem uma cor transparente e é comumente usado como tempero para carnes e saladas, sendo uma boa opção para reduzir a quantidade de sal usada para dar sabor aos alimentos, porque o vinagre dá sabor suficiente aos alimentos.

Além disso, ele também é o mais usado na higienização de frutas e legumes, além de poder atuar como amaciante de roupas, tira mofo e neutralizador de cheiros, especialmente de recipientes plásticos que armazenaram comida e de urina de animais em tapetes e colchões.

O termo vinagre, deriva do francês vinaigre, que quer dizer vinho agre ou azedo. O vinagre é um contaminante indesejável na fabricação de vinhos. É, entretanto, um composto bastante utilizado no preparo de alimentos.

Na forma como conhecemos hoje, de alimento, o vinagre apresenta uma série de benefícios ao corpo por conter propriedades como antioxidantes, potássio, um pH que favorece boa digestão, melhor absorção de nutrientes e auxilia no controle glicêmico.

Na sua composição que têm ação antimicrobiana contra a bactéria Propionibacterium acnes, responsável por causar acne na pele.

No entanto, por conter muitos ácidos, o vinagre de maçã não deve ser aplicado puro na pele, pois pode causar queimaduras. A melhor forma de usar o vinagre de maçã na pele é fazer uma solução com 1 colher do vinagre de maçã em 1 copo de água e aplicar no rosto.

No entanto, ao aplicar a solução do vinagre no rosto e tiver sensação de queimação na pele, lavar imediatamente o rosto com água e sabonete neutro e, neste caso, deve-se interromper o uso do vinagre de maçã na pele. A solução de vinagre de maçã não deve ser usada em peles sensíveis e em machucados ou feridas abertas.

Os antioxidantes são fundamentais para o bom funcionamento do corpo.

Os principais vinagres ricos em antioxidantes são o vinagre de maçã, vinagre de arroz e o vinagre de vinho tinto.

Outro benefício conhecido do ácido acético é a eliminação de cristais de minerais que se depositam nas articulações. Isso melhora a rigidez articular e diminui a incidência de câimbras.