Você sabia que podemos fazer chá de casca de manga? Conheça os benefícios e veja como fazer!

A fruta é fonte de fibras, vitamina A e C, e potássio, o que auxilia no bom funcionamento do intestino e aumenta a imunidade. A casca da manga também é rica em nutrientes e possui quase o dobro de carotenóides na casca em relação à polpa.

Porém, para utilizar as cascas das frutas, é importante tentar usar sempre fruta orgânica ou biológica, que são cultivadas sem agrotóxicos ou substâncias químicas que normalmente se acumulam nas cascas dos vegetais e podem fazer mal à saúde, se consumidas com frequência.

Usar casca de manga pode ser uma opção saudável porque ela é fonte de fibras solúveis, o que ajuda a regular o sistema digestivo e a controlar o colesterol. Conforme já destacamos, ela também é rica em nutrientes antioxidantes, o que é importante na ação anti-inflamatória do organismo.

A casca de manga é rica em vitamina A e C, dois poderosos antioxidantes que neutralizam a ação dos radicais livres. Em níveis normais, os radicais livres não fazem mal à saúde, o problema é quando eles são produzidos em excesso. Quando isso acontece, essas moléculas começam a atacar as células saudáveis do nosso corpo, causando uma série de desequilíbrios metabólicos e doenças degenerativas.

O chá de casca de manga, nesse caso, auxilia as defesas naturais do organismo a combater os radicais livres e prevenir seus danos à saúde. A presença de vitamina A, C e outros nutrientes como ferro, zinco, cálcio, potássio e magnésio também tornam seu chá um ótimo anti-inflamatório. Por isso, a bebida ajuda a diminuir processos inflamatórios e até mesmo cólica menstrual.

Outro grande benefício da casca de manga é a alta concentração de fibras. Essas substâncias auxiliam nos processos digestivos e no trânsito intestinal. Bebidas feitas com fontes de fibras também reduzem a retenção de líquido e ajudam a reduzir inchaços.

Benefícios que o chá pode trazer para a saúde são os seguintes:

• Combate ao envelhecimento precoce: as propriedades presentes na casca da manga ajudam a diminuir o estresse oxidativo, situação que aumenta manchas na pele, acnes e rugas, por exemplo;

• Efeitos diuréticos: o chá também aumenta a frequência de idas ao banheiro durante o dia, ajudando a evitar a retenção de líquidos e diminuir o inchaço causado por este tipo de problema;

• Faz bem para o cabelo: as vitaminas presentes na manga ajudam a dar brilho ao cabelo e trazem benefícios à saúde dos fios.

Contraindicações

No entanto, apesar de estarmos falando de um chá que utiliza apenas ingredientes naturais, é importante destacar que há cuidados para se tomar antes de incluí-lo em sua dieta.

Afinal, assim como qualquer outro chá, ele pode ter interações com medicamentos e não agir de forma benéfica para o organismo. Além disso, o chá também pode causar efeitos colaterais.

Por isso, é importante consultar um médico antes de incluir o chá de casca de manga de forma regular na sua dieta. Isso porque o seu organismo pode não responder de forma positiva a esta mudança na rotina alimentar.