Você sabia que um simples alimento pode não só ajudar a melhorar a qualidade do seu sono, mas também fortalecer a saúde do seu cérebro?

Incluir pistaches em sua alimentação diária oferece benefícios notáveis para o corpo e mente. Estes pequenos frutos secos são ricos em ácidos graxos insaturados, nutrientes essenciais para a saúde do coração e do cérebro, e ainda são práticos e baratos. Mas o que realmente os torna especiais é seu impacto direto na qualidade do sono e no bem-estar mental.

Se você está em busca de uma forma natural de melhorar o descanso noturno e dar um impulso à saúde cognitiva, as nozes podem ser a chave.

O pistache é uma fonte importante de melatonina, hormônio responsável pela regulação do ciclo do sono. Uma porção de cerca de 30 gramas de pistache fornece aproximadamente 6 mg desse hormônio, o que contribui para um sono mais profundo e reparador.

Além de melhorar o descanso, essa noz é um aliado poderoso da saúde cognitiva. Ela contém luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem as células cerebrais do estresse oxidativo, prevenindo o envelhecimento precoce do cérebro.

Com uma riqueza em minerais como potássio, magnésio, fósforo, ferro e zinco, ele fortalece a memória, melhora a concentração e até ajuda a controlar o estresse, promovendo o bom humor.