A desconfiança dos mineiros para 2018

O PSDB parece que se arruinou mesmo, não tem um nome que possa empolgar e atrair os aliados que andam com medo do desgaste do tucano, Aécio Neves se tornou um grande peso para o partido. Do outro lado o PT também desgastado pela Lava jato, mas Pimentel tem a máquina.

O senador Aécio Neves retornou a Minas, depois de um longo período de afastamento, para participar da convenção estadual do PSDB. O clima do encontro foi pesado. Houve, claro, apoio do partido ao senador, que não sofreu embaraços. Mas o clima de indefinição ficou claro.

O PSDB não tem candidato natural para tentar retomar o governo do petista Fernando Pimentel. Terá de apostar suas fichas em um candidato de um partido aliado. Esse nome também ainda não existe. Porém, ficou claro nas palavras dos líderes tucanos de Minas que as dificuldades são grandes. As legendas historicamente ligadas ao PSDB estão receosas e ensaiam novos caminhos. Não querem herdar nas eleições do ano que vem a crise que vem arruinando os tucanos. Minas poderá experimentar uma nova liderança que não seja ligado aos petistas e aos tucanos, mineiro sempre foi desconfiado, mas agora tem a Lava Jato, mostrando toda a sujeira dos grandes partidos. Os grandes partidos terão dificuldades em todo o país.

Aliança quase certa de Pimentel com o PMDB frustra companheiros históricos do próprio partido e do PCdoB, a dependência do governador Fernando Pimentel (PT) do apoio do PMDB para tentar a reeleição preocupa Reginaldo Lopes PT e Jô Morais PCdoB. A tese da aliança entre PT e PMDB ganha força a cada dia, mas o PSDB tem interesse também na aliança com o PMDB. O que pode assegurar a reeleição de Pimentel, também pode comprometer o futuro político de aliados do petista. A principal preocupação é o espaço na chapa encabeçada por Pimentel. Para manter o PMDB no arco de alianças, o governador deu preferência de escolha aos peemedebistas que defendem o acordo. Portanto, o PMDB pode ficar com a vaga de vice ou indicar nomes para o Senado. E aí nomes como os dos deputados federais Reginaldo Lopes (PT) e Jô Moraes (PCdoB) podem ficar fora da chapa.

Delator da FIFA acusa Globo de pagar propina por direitos

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – O executivo argentino Alejandro Burzaco, delator do esquema de corrupção na FIFA, acusou diversas emissoras, incluindo TV Globo, Fox Sports e Televisa, de pagarem propinas em troca de direitos de transmissão de torneios ligados à Conmebol. A Globo foi citada 14 vezes.

A acusação foi feita na terça-feira (14), durante uma sessão do julgamento de cartolas sul-americanos no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Um dos réus é o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin. A Globo notícia que a Globo foi acusada de pagar propina, porém a Globo investigou a própria Globo e informou que a Globo não tolera propinas.

Dia 15 teve protestos em SP e Brasília

A mídia brasileira é mesmo engraçada, quando meia dúzia de baderneiros vão para as ruas e quebram tudo, ou os Sem Terra, quando invadem as propriedades produtivas e estragam tudo, quebram e danificam máquinas e lavouras a Tv logo noticia tudo, mas quando brasileiros honrados desacreditados da política vão para as ruas e protestam contra o governo e pedem intervenção cívica militar para acabar com a corrupção a mídia não mostra.

Sempre eles dão um jeitinho de colocar alguém do sistema no poder, estão preparando Luciano Huck ou Dória para aí sim a mídia cair em cima dizendo para os brasileiros que são homens honestos, com bons projetos, para depois continuar tudo como antes. O Brasil é uma vergonha, viram os três deputados no Rio que estão sendo denunciados há mais de 10 anos, na Copa do Mundo deitaram e rolaram nas propinas, foram presos com farta documentação e provas, mas a Assembleia dos deputados que gozam de imunidade parlamentar, mandou soltar e poucas horas depois eles já estavam soltos. E agora cadê o STJ, e o STF, será que vão dizer alguma coisa?

Coqueiro e as badernas dos finais de semana

Dizem que a falta de educação de alguns frequentadores do Bairro Coqueiro virou moda, é só chegar feriados e fim de semana que os vândalos atacam as lixeiras e espalham todo o lixo na rua. Os brasileiros sofrem de muitos males, se não bastassem, o desemprego, a falta de bons atendimentos médicos, a violência e o que todos concordam, o que mais chateiam os brasileiros é a corrupção, mas ter que conviver com vandalismo em nossa cidade, em nossa rua, é de deixar toda a população de Manhuaçu triste. Na Rússia um desfile com mais de um milhão de pessoas comemorando a independência, famílias inteiras e no finalzinho da tarde quando terminaram, não tinha nem um papelzinho de bala no chão. Porque somos tão mal educados?

Candidatura de Huck é ‘falência da política’ diz Aécio Neves

Durante a convenção estadual do PSDB em Minas Gerais, o senador Aécio Neves comentou sobre a eventual candidatura do apresentador Luciano Huck à presidência da República e disse que o fato representaria a “falência da política”.

“Acho que é um pouco da falência da política, é um pouco do momento de desgaste generalizado pelo qual passa a política”, declarou o senador.

Eu não votaria no Huck, por achar que ele faria a jogada do sistema que deseja que ele seja candidato, já pensou a Globo com Luciano no poder?

Mas acho que Huck tem todas as condições para se candidatar, é ficha limpa, seria ótimo se Aécio estivesse certo e que em todo o Brasil os políticos constatassem a falência da política, aí, poderia aparecerem os joãos, as Marias, os Pedros, os Lucianos os Bolsonaros, os brasileiros não querem políticos profissionais, querem homens honestos.

Baleia morre com estômago cheio de lixo

A poluição é um dos grandes problemas atuais. Embora tenhamos evoluído bastante enquanto humanidade, ainda temos imensas falhas. Os erros de hoje serão pagos amanhã.

A falta de reciclagem é uma daquelas contas gigantescas que um dia mais tarde havemos de pagar diretamente.

Os residentes de Naic Cative, acordaram em uma quinta-feira com uma visão horrenda na praia. Uma baleia azul em decomposição deu à costa. Da sua boca saia algo que chocou todo o mundo, mais do que alguém pode imaginar.

A montanha de resíduos plásticos que saia da boca da baleia em decomposição era tão grande que ninguém pode ficar indiferente.

Garrafas, recipientes de sorvete, cabides, caixotes de lixo e sacos de plástico eram alguns dos detritos que emergiam da boca do mamífero gigante.

Esse acontecimento fez a defesa ambiental Greenpeace do Sudeste Asiático nas Filipinas manifestar-se.

Em comunicado à imprensa, a Greenpeace disse que mais de 30 Cachalotes haviam dado à costa na Europa no primeiro trimestre de 2016, com seus estômagos com quantidades gigantescas de resíduos plásticos.

Não é só futebol

No vestiário da Associação Chapecoense de Futebol, Jackson Follmann e Alan Ruschel celebram a permanência do clube na Série A do #Brasileirão.

Depois de tudo o que essa dupla enfrentou, Impossível não se emocionar!

Pelotão do Corpo de Bombeiro de Manhuaçu será elevado a Companhia

Mudanças previstas na área operacional do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais favorecerá diretamente as cidades de Ipatinga e Manhuaçu, conforme anunciado pelo Coronel Silvane Giviez, comandante do 5º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros, em visita ao Vale do Aço.

De acordo com o Coronel, a partir de 2018, a 3ª Companhia Independente de Corpo de Bombeiros de Ipatinga-MG será elevada a Batalhão e a data escolhida para a elevação é 29 de abril de 2018, dia do aniversário de Ipatinga. “Com o trabalho que vem sendo realizado sob o comando do major Nunes, tem nos dado respaldo para que pudéssemos elevar a 3ª Cia à condição de Batalhão. Com o apoio do comando-geral da Corporação, conseguimos esse fim e Ipatinga será o 11º Batalhão”, disse.

Ainda conforme o comandante, com a elevação para Batalhão, a companhia poderá receber mais efetivo, que conta hoje com 222 militares. “Abriremos um leque para, praticamente, dobrar esse efetivo. Serão 200 oportunidades de emprego para jovens da região”, afirma.

MANHUAÇU: O comandante Givisiez acrescentou que a elevação da unidade dos Bombeiros em Ipatinga pode trazer benefícios também para as outras cidades da região. “Hoje temos bombeiros em Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Itabira, Manhuaçu e Caratinga. Então, podemos dizer que em Manhuaçu, por exemplo, de imediato passaria para companhia e em Caratinga seria elevado para pelotão, em todos os casos com efetivo aumentado. Então seria um ganho tanto na questão de pessoal, quanto na questão logística, já que a região contaria com mais viaturas para atenderem a população”, conta.