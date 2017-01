A mudança que faz a alegria do povo… Cidade Melhor é a Gente que Faz…

A mudança que faz a alegria do povo

Nas eleições de 2016 em muitos municípios as disputas foram acirradas, mas valeu a pena, debate republicano de ideias e propostas pautou a maior parte das eleições, prova de que o sistema democrático brasileiro amadurece ano a ano, segundo o TSE somos 144 milhões de eleitores em todo o Brasil.

Somos uma verdadeira legião de cidadãos e cidadãs chamados a eleger nossos representantes a cada dois anos.

Para muitos munícipes o empenho, foi muito bem recompensado, pela alegria de poder celebrar com os eleitos a vitória da representação popular.

Que 2017 seja o ano de renovação da política em todo o Brasil, tão esperada por todos aqueles que sonham com um país justo e próspero. “Depois de muitos anos pude entrar na prefeitura de Manhuaçu e dizer que a prefeita Cici Magalhães me representa, sinto que até o ar aqui está mais leve, a prefeitura de Manhuaçu tem dirigentes que conhece o povo e gosta de gente, muitas das vezes a pessoa só quer ser tratada com dignidade”. Desabafou uma cidadã.

A prefeita Cici Magalhães está com muita vontade de trabalhar e tem o apoio do governo do estado, do governo federal, prova disso é que em poucos dias já disponibilizou recursos de quase 10 milhões de reais em obras para Manhuaçu. Visitamos vários municípios e pudemos sentir a alegria do povo em poder dizer agora temos um representante.

Amanda Nunes vem com tudo no UFC

Amanda Nunes, conhecida como “Leoa“, tornou-se a primeira brasileira a conquistar um cinturão no Ultimate Fighting Championship. O título da categoria de peso-galo feminino veio em julho, quando ela derrotou a norte-americana Miesha Tate com um “mata-leão“. Mas 2016 ainda reservava outras surpresas para Amanda. Em Las Vegas, na madrugada do dia 31 de dezembro, enfrentou a badalada norte-americana Ronda Rousey, dona de um imenso fã-clube em todo o mundo, que almejava retomar o cinturão do peso-galo no UFC. Bastaram 48 segundos do primeiro assalto, uma impiedosa sequência de golpes e um nocaute técnico – quando o juiz decreta o fim da luta ao perceber que um lutador não tem mais condições de reagir aos golpes – para convencer Ronda e os 18,5 mil espectadores presentes que o cinturão está em boas mãos com Amanda Nunes. Em 2017, a “Leoa” tem tudo para defender seu título em grandes lutas.

Cerol pode causar vítimas e pode prejudicar o trabalho dos bombeiros

No último domingo, uma linha de cerol provocou a paralisação parcial do aeroporto da Pampulha. Nesta época do ano, são comuns os acidentes e incidentes provocados pelo aumento do número de pipas em locais não apropriados.

Os números: De acordo com dados da Fhemig, em 2016 foram atendidos 33 casos de vítimas do cerol. Em 2015 o número chegou a 41 casos.

No Brasil, os criminosos têm mais direitos que as vítimas

Um dos mortos na rebelião do presídio em Manaus se chamava Errailson Ramos de Miranda, ele estava preso por ter estuprado e matado uma menina de 4 anos de idade chamada Maria Eduarda.

O Governador de Manaus ira indenizar a família do Errailson, porém, quando a criança foi estuprada e morta por ele a facadas, a família dela só recebeu “meus pêsames” do estado.

Esse é o Brasil!

País onde bandido tem direito e cidadão de bem tem impostos para sustentar a tirania!

Vergonha dessas leis estúpidas!!!

Pode divulgar, pro povo brasileiro ver o que essa justiça brasileira é capaz. Lembre-se em 2018 mudar essa situação.

Corpo de Bombeiros Militar apoia Campanha contra a Febre Amarela

Depois da intensificação das medidas de prevenção adotadas pelo Estado no combate à febre amarela, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) também está apoiando as ações nos municípios com surto da doença. Nesta quinta-feira (12/1), o helicóptero Arcanjo 04, modelo biturbina, realizou o transporte de vacinas e militares do Sistema de Saúde para a cidade de Caratinga, no território Vale do Aço.

Além dos profissionais de saúde para auxiliar na vacinação do público-alvo da campanha, o Corpo de Bombeiros Militar também enviou no sábado (14/1), ao município de Teófilo Otoni, um Posto Médico Avançado composto de cinco tendas que funcionarão como salas de vacinação. ” Nosso interesse é auxiliar para que o Estado proporcione à população um atendimento mais rápido, eficaz e eficiente”, afirma o Comandante-Geral do CBMMG, Coronel Luiz Henrique Gualberto Moreira. O apoio irá até o final da campanha. Todas as ações serão integradas com a Secretaria de Estado da Saúde

Consumidor que comeu lanche estragado será indenizado

Um consumidor da Bahia será indenizado em R$ 5 mil após ter perdido uma viagem por estar com diarreia e dores estomacais depois de comer em uma lanchonete. A médica que atendeu o autor da ação afirmou que os problemas de saúde que ele enfrentava teriam sido causados por algum alimento consumido nas seis horas anteriores à consulta. Para comprovar o nexo causal, o consumidor apresentou o relatório médico, com horário de entrada e saída do hospital e a nota fiscal da compra do lanche.

Para Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço Reclamar Adianta.com.br a empresa é responsável, mesmo sem culpa, pelos problemas enfrentados pelos clientes que compram seus produtos ou contratam seus serviços.

A decisão motivou recurso da rede de lanchonetes, mas o questionamento foi negado. A relatora do caso na 5ª Turma recursal, Cristiane Menezes Santos Barreto, explicou que o artigo 8 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao impor que os produtos e serviços postos à venda não podem gerar riscos à saúde ou segurança dos consumidores. “Exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição”, ponderou.

“Cidade Melhor é a Gente que Faz”

O título acima “Cidade Melhor é a Gente que Faz”, é o novo slogan da Prefeitura de Lajinha, que foi apresentado na sede do município pela equipe da Assessoria de Comunicação, na oportunidade apresentaram também a nova logomarca.

De acordo com o prefeito, João Rosendo, a logomarca é moderna e limpa e com leitura fácil a qualquer distância. “Queríamos uma marca que remetesse a socialização, inclusão e diversidade, com a preocupação de espelhar a tão sonhada união do nosso povo”, destacou. “Todas as cores utilizadas estão na bandeira, e no brasão oficial do município, com um traço que sugere o crescimento e o desenvolvimento, tendo como base a bandeira da cidade, e associando traço dos elementos símbolos da cidade da união, família, construção, cultura e desenvolvimento sustentável”. Ainda segundo o prefeito João Rosendo, o novo slogan expressa o sentimento de todos por Lajinha, “uma terra amada, cidade mãe acolhedora e de um coração gigante, capaz de abrigar todos os seus filhos e os adotivos também”. Segundo o gestor, “o ‘ícone com os grãos de café’ significa a riqueza da cidade de onde se extrai grande parte dos recursos na região. A ‘pedra torta maior símbolo da cidade’ é a melhor definição do potencial turístico da nossa terra tão amada. E ainda nosso povo que é a nossa maior riqueza, patrimônio e alegria”, finalizou. Com informações do Gabinete/PML

