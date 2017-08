Bombeiros orientam cuidados com gás de cozinha

No primeiro semestre deste ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu a 284 chamados por causa de vazamento de gás de cozinha. O número chama a atenção porque um vazamento pode acarretar uma explosão, com feridos e mortos, em um ambiente que teoricamente seria seguro: a nossa casa.

Estamos sugerindo matéria-serviço ou vivo para explicar como a dona de casa, com procedimentos simples, pode detectar um vazamento, na hora de receber o cilindro em casa, quando recusá-lo, a importância da data de validade e do material da mangueira, qual o melhor lugar para colocar o botijão?

E se meu gás for canalizado? Qual a instalação interna mais segura? O material deve ser o mesmo? Quais os procedimentos se eu sentir cheiro de gás em casa? Como detectar um vazamento se o cilindro fica em outro local do prédio?

Escrita há mais de 2 mil anos…

Provérbios 2 e 4

Quando o governo é formado de homens justos e honestos o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos o povo chora de tristeza. (Provérbios 29:2)

Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz; o rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. (Provérbios 29:4)

É mais atual que o jornal de amanhã.

Caixa de sapatos, panfletos, bonecos, palavrões um mau exemplo para a nação.

Campanha para fazer o bem recebe apoio em Manhuaçu

Uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas para o Asilo São Vicente de Paulo, em Manhuaçu, visa promover solidariedade. A Campanha S.O.S Fraldas Geriátrica é uma iniciativa abraçada pela equipe e amigos da Radio Pescadores FM 104,9.

A prefeita Cici Magalhães foi até a rádio, no Programa do Conde, fazer o lançamento da iniciativa. “Muito me alegra ver o envolvimento de todos. Vamos criar a corrente do bem. Nosso agradecimento a todos”, pontuou Cici Magalhães.

Time da Comunidade Duti Gonzaga ganha uniforme esportivo

O vereador Júlio Bolinha foi o portador de entrega de um jogo de uniforme para o time de futebol de São Domingos, Comunidade Duti Gonzaga no município de Lajinha/MG. A diretoria da agremiação ficou feliz e agradece a doação.

Como surgiu o uniforme no futebol? O uniforme é um dos maiores símbolos que os clubes têm e, não por acaso, se tornou um dos mais importantes itens para o marketing. Na história, porém, seu surgimento está ligado a razões muito mais práticas. Na segunda metade do século XIX, quando os britânicos jogavam o futebol nos seus primórdios, os uniformes como conhecemos hoje não existiam. Clubes jogavam até em regras diferentes de acordo com o local onde o jogo era realizado. Em alguns casos, cada tempo de jogo tinha uma regra – primeiro a de um time, depois a do outro. A padronização das regras do esporte também acabou gerando uma padronização do uso do uniforme como uma necessidade.

Na época da fundação de times como Sheffield FC (criado em 1857 e até hoje o mais antigo clube em atividade), Hallam (1860) e Notts County (1862), a única forma de diferenciar os jogadores era por acessórios como chapéus, cachecóis (sim, eles já jogavam no frio na Inglaterra nessa época) ou lenços sobre os uniformes de críquete brancos. Isso porque muitos dos jogadores de futebol eram também jogadores de críquete que procuravam atividade para o inverno – o críquete era jogado no verão. Com informação de (http://trivela.uol.com.br/como-surgiu-o-uniforme-no-futebol/)

Escola tem Ensino Médio Integral em Caratinga

A Escola Estadual José Augusto Ferreira de Caratinga foi selecionada para receber o projeto de Educação Integral/ Integrada pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). Na quinta-feira a escola recebeu a visita da superintendente do Ensino Médio da Secretaria, Cecília Resende e da diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), Landislene Gomes, que apresentaram oficialmente o método que começou a ser aplicado na instituição no último dia 1° de agosto. As ações de Educação Integral buscam implementar formação em diversas áreas, como esporte, artes plásticas, dança, música, teatro, informática, que complementem o conhecimento tradicional acessado pelos estudantes, por meio da ampliação da jornada escolar. (SEE).

Stalin e o socialismo

Dizem que em uma de suas reuniões, Stalin pediu que lhe trouxessem uma galinha. Agarrou-a forte com uma das mãos enquanto a depenava com a outra. A galinha, desesperada pela dor, quiz fugir, mas não pôde. Assim, Stalin tirou todas suas penas, dizendo aos seus colaboradores: “Agora, observem o que vai acontecer”.

Stalin soltou a galinha no chão e se afastou um pouco dela. Pegou um punhado de grãos de trigo e, enquanto seus colaboradores viam, assombrados, como a galinha, assustada, dolorida e sangrando, corria atrás de Stalin e tentava agarrar a barra de sua calça, enquanto este lhe jogava uns grãos de trigo, dando voltas pela sala. A galinha o seguia por todos os lados. Então, Stalin olha para seus ajudantes, que estão totalmente surpreendidos e lhes diz: “Assim, facilmente, se governa os estúpidos. Viram como a galinha me seguiu, apesar da dor que lhe causei?” Assim é a maioria das pessoas, seguem seus governantes e políticos, apesar da dor que estes lhes causam, pelo simples gesto de receber um benefício barato ou algo para se alimentar por um ou dois dias. Texto extraído da página Latinoamérica contra el Socialismo, em 02/08/2017.

Primeira Assembleia de Deus em Manhuaçu amplia templo

O templo da Primeira Assembleia de Deus em Manhuaçu, localizada na Rua Mauá, no bairro Petrina, é ampliado para capacidade de aproximadamente duas mil pessoas. O projeto da construção tem recibo apoio de membros e parceiros para conclusão do tão sonhado sonho do coração do pastor presidente Jorge Carlos da Costa. Na tarde desta terça-feira, 25, o pastor presidente acompanhado dos obreiros, Moisés de Oliveira, Moisés Ribeiro, João Bernadino e Henrique Costa, visitaram a obra e fizeram um vídeo institucional para demonstrar o andamento da ampliação. “Já chegamos à fase final, falta apenas a última laje e acabamentos, mas Deus tem nos dado vitorias, e venceremos essa batalha e os gigantes”, comentou o pastor Jorge Carlos. Com este propósito o Conjunto Regional de Mocidade – UMADEMAR estará realizando com auxilio do pastor Henrique Costa, um congresso para levantar fundos e assim concluir esta última etapa. O congresso terá inicio no dia 12 de Agosto de 2017, na Primeira Assembleia de Deus em Manhumirim e o encerramento acontecerá nos dias 19 e 20 de Agosto, na sede em Manhuaçu. Com o apoio do evangelista Moisés Ribeiro está sendo organizado mutirões, com objetivo de somar forças para conclusão deste projeto. Você também pode ajudar e fazer parte desta história. Conta para depósito de ofertas destinado á construção: Banco Bradesco – Agência: 3787 – Conta corrente: 4327-3 – Moisés Ribeiro Alves