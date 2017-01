Coluna Reclamar Adianta Alerta…

Farinha pouca, nosso pirão primeiro

O grande absurdo brasileiro, onde apenas a Rede Record denunciou, agora dependemos do SPRE-MO para barrar esta insensatez. Presenteando as teles com patrimônio do povo brasileiro, por isso que continuo com a opinião que somente uma intervenção cívica militar colocará todos os corruptos na cadeia e eleições gerais com pessoas fichas limpas.

TAXA DE BOLETO É ILEGAL: A chamada taxa de boleto é ilegal e abusiva, segundo o Código do Consumidor. Em muitos casos, o valor do próprio boleto é adicionado ao valor final da compra. Os valores cobrados pela impressão e envio dos boletos pode parecer ínfimo, mas para os consumidores de menor poder aquisitivo ou que costumam utilizar essa forma de pagamento com frequência, esses pequenos valores podem fazer uma grande diferença. Os valores extras cobrados chegam a variar de R$ 1 a R$ 4, o que pode representar uma boa parte do preço final pago no total da compra, a depender do número de parcelas ou prestações. Por exemplo, o consumidor que adquire um produto no valor de R$ 100, em 10 parcelas, e paga R$ 4 por boleto, terá um ônus adicional de 40% sobre a compra. A única obrigação do devedor é quitar a dívida contraída. Por esta razão, ficam de fora os custos gerados pela forma de cobrança.

DEFEITO NO CARTÃO GERA DEVER DE INDENIZAR: O Banco do Brasil S/A foi condenado a pagar uma indenização, por danos morais, a um cliente que ficou impossibilitado de acessar a sua conta corrente em razão de defeito no cartão emitido pelo banco. A decisão foi do 3º Juizado Especial Cível de Brasília.

Para Átila Alexandre Nunes, coordenador do Reclamar Adianta. com. br , a emissão de um cartão com defeito fere o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. “Além disso, o consumidor ficou impossibilitado de acessar sua conta corrente o que gerou sérios prejuízos e constrangimentos”.

Desta forma, a justiça entendeu que a restrição indevida foi apta a configurar lesão aos direitos da personalidade do autor, passível de indenização por danos morais nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC.

Assim, levando em conta que o valor da condenação deve servir de desestímulo para esse tipo de conduta praticada pelo réu, sem que, todavia, isso implique em enriquecimento indevido do autor, o magistrado fixou a indenização no montante de R$ 2 mil.

PROTESTE, RECLAME E DENUNCIE: No Programa Reclamar Adianta os consumidores podem reclamar, protestar e denunciar livremente.

Manhumiriense é a nova Miss Brasil do Turismo

No dia 10 de dezembro, a manhumiriense Hillary Anathyelle conquistou mais um importante título na carreira. Participando de um concurso de beleza nacional, a Missa Minas Gerais se sagrou a mais nova Miss Brasil do Turismo Unificado. O evento foi realizado em Sete Lagoas (MG).

Durante dois dias de evento, Hillary participou de passeios, jantares de gala, ensaios e um grande desfile. “A cada dia que passa, ela está mais feliz aprendendo tudo sobra a vida gostosa e delicada de uma miss”, disse a mamãe Pauliane.

Com o título, Hillary disputará o Miss Universo no ano que vem. A jovem agradece ao colaborador Eduardo Alcoor e a todos que têm contribuído para o seu crescimento.

HONRA AO MÉRITO – 272ª Cia PM de Realeza é agraciada com Diploma pela Câmara Municipal de Manhuaçu

A Câmara Municipal Manhuaçu, através de seus vereadores realizou uma sessão solene na noite de segunda-feira, 19 para ho-menagear instituições e cidadãos que se destacaram em sua área de atuação, prestando um bom trabalho à sociedade durante o ano de 2016.

A 272ª cia PM/11º BPM, comandada pelo Capitão PM César Freitas, foi agraciada com o Diploma de Honra ao Mérito, esta foi uma indicação da Vereadora Aponísia dos Reis do distrito de Santo Amaro de Minas, em reconhecimento pela excelência dos serviços prestados ao povo de Manhuaçu de maneira especial dos distritos.

Os Policiais Militares da 272ª Cia PM de Realeza sentiram–se amplamente gratificados pelo Diploma de Honra ao Mérito e imbuídos da certeza de que “Missão dada é missão cumprida.” Reafirmaram seu compromisso de continuar a promover a segurança e a paz social que a povo mineiro merece.

PMMG prorroga prazo de inscrições para concurso para 1.350 vagas de soldados

A Polícia Militar de Minas Gerais prorrogou o prazo de inscrições para o concurso público que vai selecionar candidatos para o Curso de Formações de Soldados e aumentou o número de vagas para 1.350. Os interessados têm agora até o dia 21 de janeiro para se inscrever.

Do número de vagas, 1.080 são para a Região Metropolitana de Belo Horizonte – Comando de Policiamento Especializado (CPE). Outras 90 vagas são para a 17ª RPM e outras 180 para a 18ª RPM.

Do total, 1.215 oportunidades são para homens, enquanto que 135 são para mulheres. Para ambos os sexos é necessário ter entre 18 e 30 anos de idade e nível superior completo.

O curso terá duração de nove meses, com início previsto para 1º de setembro de 2017 e término em junho de 2018, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva.

A remuneração básica inicial para o Soldado 2ª classe da PMMG é de R$ 3.278,74, mais benefícios como assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 23 de dezembro de 2016 a 21 de janeiro de 2017, pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br ou em uma das unidades, cujos os endereços estão informados no edital disponível no site PMMG. A taxa de inscrição deve ser paga por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor de R$ 122,95.

Os inscritos serão classificados por meio de provas objetivas e dissertativas, avaliações psicológicas, teste de capacitação física, exames de saúde e exames toxicológicos. As avaliações objetivas provavelmente devem ser aplicadas no dia 19 de fevereiro de 2017, em Belo Horizonte e demais cidades informadas no documento de abertura.

Manhumirim terá posto de emissão de carteira de identidade

Desde sexta-feira, 23 de dezembro, moradores de Manhumirim já podem fazer sua carteira de identidade no próprio município. Antes era necessário se dirigir a outro município para conseguir o documento. A Prefeita Darci Braga e o vereador Roberto Belarmino Fagundes (Bob) se empenharam e a administração conseguiu um posto de identificação para Manhumirim que estará funcionando na Secretaria de Assistência Social (ao lado da prefeitura) a partir das dez horas da manhã, quando acontecerá a solenidade de inauguração. Para fazer a identidade, é preciso ir até o posto de identificação com duas fotos 3×4 e Certidão de nascimento.

Na solenidade de inauguração do Posto de Identificação de Manhumirim estarão presentes autoridades municipais, regionais e do estado que oficializarão o atendimento no município.