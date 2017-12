Os vereadores precisam pensar nos manhuaçuenses do futuro

Graças ao trabalho antecipado do SAMAL, livrou Manhuaçu de muitos transtornos, a limpeza do Rio Manhuaçu foi feita e toneladas de lixos de toda natureza foram retiradas do rio, para vergonha do povo. É impressionante como muitas pessoas não aprendem a preservar a natureza, o ser humano que não se educa passa o tempo destruindo a natureza.

Manhuaçu já poderia ter leis mais eficientes e mais rigorosas no tocante as propriedades beira rio, as próprias multas dadas aos que desobedecessem as normas, pagariam os fiscais, ou câmeras de monitoramentos ao longo do rio dentro da cidade.

Os vereadores poderiam discutir estes e outros problemas dos moradores das casas a beira rio. Porque os legisladores não pensam a longo prazo, 50 a 100. Uma Lei que desestimulassem a permanência infinita dos moradores, uma lei de impostos mais caros destinado a um fundo de desapropriação de imóveis construídos de forma irregular a beira rio. Conheço uma cidade que fizeram uma lei obrigando cada prefeito a desapropriar no mínimo dois imóveis por ano, hoje ela não tem nenhum imóvel mais a beira rio. Se não fizerem nada daqui a 100 anos vai estar pior, ao contrário se fizer alguma coisa daqui a 100 anos as marginais poderiam estar totalmente limpas de construções. Existem muitas cidades no Brasil e no exterior que fizeram planejamento e hoje estão livres das construções e nos lugares das casas avenidas contribuindo para o bom desempenho do trânsito. Parabéns ao Secretário Eron e os funcionários do SAMAL por esta iniciativa da limpeza do rio contribuindo para uma melhor vazão das águas evitando transtornos para as casas mais baixas.

Lula deve ser monitorado para evitar fuga

A eventual confirmação da condenação Lula, com sua prisão imediata, vai acionar o esquema de monitoramento das forças de segurança, com o objetivo de frustrar qualquer tentativa de fuga do País. As providências são adotadas sempre que há um réu nessas condições, respondendo em liberdade a recurso de sentença que determina sua prisão. Mas a possibilidade de tumulto reforça os procedimentos. Rotas mapeadas. Órgãos de inteligência mapearam rotas de fuga para países latino-americanos cujos governantes ofereceram refúgio a Lula. O Dia D é 24. O recurso de Lula será julgado por três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, dia 24 de janeiro. Ameaças à justiça, Lideranças petistas mobilizando filiados e sindicalistas para “invadir” e tocar o terror em Porto Alegre, para pressionar os magistrados.

Estratégia burra, tanto Lula quanto seus advogados e adoradores insistem na estratégia pouco inteligente de desqualificar quem vai julgar o ex-presidente.

A era dos ladrões do Brasil

Pobre Brasil. Não é à toa que estamos em profunda crise econômica e com desemprego na escala dos milhões.

Prisão é pouco para esses corruptos malditos. “Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) descobriu rombo estimado em R$ 20 bi-lhões no Financiamento Estudantil (FIES) entre 2009 e 2015, cifra que coloca em xeque um dos principais programas do Ministério da Educação.

‘Não posso deixar de destacar minha indignação com o descalabro na gestão do FIES’, disse a relatora do processo no TCU, ministra Ana Arraes, durante a sessão de análise do parecer na última terça-feira (23). Em votação unânime, os ministros do tribunal determinaram a intimação de oito autoridades dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para depoimentos sobre o novo escândalo na Educação.

Apoiar um político corrupto por causa dos seus programas sociais, é a mesma coisa que aceitar apanhar do marido só porque ele paga as contas.

Parábola judaica

Certo dia a mentira e a verdade se encontraram.

A mentira disse para a verdade:

– Bom dia, dona Verdade.

E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantavam e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira:

– Bom dia, dona mentira.

– Está muito calor hoje, disse a mentira.

E a verdade vendo que a mentira falava a verdade, relaxou.

A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse:

-Venha dona Verdade, a água está uma delícia.

E assim que a verdade sem duvidar da mentira tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua.

E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua.

A oportunidade dos eleitores

O povo brasileiro tem nas mãos o poder de fazer justiça contra os políticos corruptos que tanto tem defraudado nossa nação, impondo ao povo brasileiro todo tipo de sofrimento e miséria.

Todo Congressista Nacional que não for reeleito, perde o foro privilegiado e, consequentemente será preso pela Polícia Federal, exatamente como ocorreu com o Deputado Federal Eduardo Cunha.

Portanto povo brasileiro, você tem pela primeira vez na história dessa nação, a oportunidade de colocar na CADEIA esses intocáveis bandidos de Colarinhos brancos. Não anule seu voto, vote em candidato que tem a ficha limpa, tem bons políticos honestos, não reeleja nenhum Deputado Federal e Senador que estejam sendo investigados pela Lava jato, ajude a Polícia Federal a passar a limpo nosso BRASIL Divulgue a todas as pessoas, em todo o Brasil.

Vamos colaborar com a justiça fazendo a nossa parte, os políticos são eleitos com os nossos votos, se corrompeu, não votem mais neles. Vamos ter esperança de dias melhores para nossos filhos.

O Brasil precisa se reinventar

Por Devair G. Oliveira.

O Brasil depois dos governos militares foi drasticamente mudado e implantado um ‘sistema’, e este continuou até os dias de hoje, é o toma lá dá cá. O Lula para governar fez o mensalão distribuiu propina para a maioria dos parlamentares, para aprovar seus projetos. Alguns, até dizem que o sistema presidencialismo não deu certo no Brasil e isso precisa mudar. Estamos em péssima situação política e econômica e todas as coisas têm que ser refeitas, inclusive algumas leis, e a oportunidade é agora, precisamos mudar a cara do país.

Numa hipótese de vitória de Bolsonaro sem uma maioria como ele iria governar? Seria muito difícil e para colocar um ponto final nos políticos corruptos só tem duas soluções: uma seria a votação em massa nos candidatos alinhados com Bolsonaro e a outra seria uma intervenção cívica militar, que é bem diferente do que muitos pensam: o Exército existem em todos os países do mundo para defender o povo, hoje o Brasil está desgovernado, o Rio de Janeiro está cada dia mais tomado pelos criminosos que fazem o que querem, no STF a justiça não julgam os políticos criminosos, pelo contrário defendem. Na foto vemos os sucessores da Monarquia brasileira.

Aí o presidente Temer faz suas barganhas para ter votos com negociações vergonhosas, aprovações de todos os meios beneficiando empresários e parlamentares para cortar despesas dos pobres, mas nos privilégios dos políticos ninguém mexe.

E quando uma voz levanta em favor do povo, como foi a do General Mourão, uma tremenda covardia é feita tirando de seu cargo após crítica a Temer revelada pela Gazeta. General havia afirmado que o presidente se equilibra no cargo mediante um “balcão de negócios”, é a mentira com vestes da verdade.

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, decidiu retirar o general Antonio Hamilton Mourão do posto de secretário de Economia e Finanças da instituição e designá-lo para o cargo de adido na Secretaria-Geral do Exército. Segundo reportagem de Evandro Éboli, jornalista da Gazeta do Povo em Brasília. Dia (7) o oficial criticou o governo Michel Temer, dizendo que ele se equilibra mediante um “balcão de negócios”. “Agora, temos os cenários colocados pela imprensa. Não há dúvidas que vivemos a ‘Sarneyzação’. Nosso atual presidente vai aos trancos e barrancos, buscando se equilibrar, e, mediante um balcão de negócios, chegar ao final de seu mandato”, disse o general Mourão, na palestra intitulada “Uma visão daquilo que nos cerca”, no Clube do Exército, em Brasília, a convite do grupo Ternuma (Terrorismo Nunca Mais).

Boston City é um dos destaques do Prêmio do Esporte Mineiro 2017

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp) homenageou atletas, técnicos e outras personalidades que contribuíram para a visibilidade do esporte mineiro no estado, no Brasil e no mundo.

A solenidade do “Prêmio do Esporte Mineiro 2017” ocorreu terça-feira (12/12), no auditório da Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo Horizonte.

O Boston City F.C Brasil, com unidade em Manhuaçu, recebeu a honraria na categoria Intercâmbio Esportivo. O clube foi representado na solenidade pelo presidente Renato Valentim, acompanhado da prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães, do Diretor de Futebol Danilo Riani, Técnico da categoria U-15 Paulão e o Técnico da categoria U-17 Ademir de Carvalho. “Esse reconhecimento tem um enorme valor para mim pessoalmente e para o Boston City também. Receber um prêmio desses no meu estado me deixa muito feliz e motivado para seguir com esse projeto que tem recebido muito apoio e certamente vai ser um diferencial na vida de muita gente, especialmente dos jovens da região” – comemorou Renato Valentim. Disse ainda que receber uma homenagem dessa natureza, no primeiro ano de clube no Brasil, não era esperado, mas foi recebido como incentivo. “Já temos um trabalho sólido, apesar do pouco tempo, e o apoio tem vindo de todos os lados. A imprensa tem nos elogiado, o poder público nos apoiado e temos conseguido avançar a cada dia” – concluiu o dirigente.

PDT elege diretório municipal em Manhuaçu

Manhuaçu passa a ter o Diretório Municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista. A convenção que elegeu a nova direção do partido ocorreu no último sábado, 09, na Câmara de Vereadores. Além dos filiados, prestigiam o evento várias lideranças, simpatizantes, populares e até o presidente do PDT de Minas Gerais, o deputado federal Mário Heringer. Integram a nova executiva do PDT de Manhuaçu: Marcelo Heringer, presidente; Anízio Gonçalves, vice-presidente; Elieser Ribeiro, 1º vice-presidente; Anízio Gomes, secretário geral; Mariza Helena, 1ª secretária; e, Leiliane Filgueiras, tesoureira. Depois das deliberações, alguns dos novos diretores do partido se pronunciaram enfatizando a relevância histórica do momento. O ex-vereador Anízio Gonçalves conclamou os militantes a contribuírem com o crescimento do partido. Também se manifestaram o ex-prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, o diretor do PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, Glauber Carvalho Vidal, e o deputado Mário Heringer.

Atlantica Coffee: parceira do produtor com equipe de boas práticas

Na rotina de Gilmar Nogueira Brinate, produtor de café nas Matas de Minas, acordar cedo para cuidar da lavoura é, além de um ofício, o trabalho de uma vida. “Sempre trabalhei com a cafeicultura. São anos de dedicação na busca por boas colheitas”. Há algum tempo, seu Gilmar ganhou reforço na busca por safras mais produtivas e sustentáveis: a assessoria técnica do time de Boas Práticas da Atlantica Coffee, empresa do Grupo Montesanto Tavares, um dos mais importantes do setor cafeeiro do país.