Somos uma sociedade de bandido soltos?

PSICOLOGIA DE POLÍCIA E BANDIDO. Na greve da PM no Espírito Santo cidadãos comuns foram vistos realizando saques em lojas e supermercados. A ausência da polícia revela uma realidade assustadora: o caos ético e moral que se encontra o nosso país. Quando a polícia se torna a regra de conduta das pessoas, o instrumento de controle que as impede de cometer crimes percebe-se a falta de consciência ética e moral. Retirada a polícia vem à tona o desejo latente de um povo corrupto. Idiotice pensar que só políticos são desonestos, tendo oportunidade, muitos se tornam criminosos. A conclusão é a seguinte: Se precisamos de polícia para sermos honestos, somos uma sociedade de bandidos soltos! Teólogo e psicólogo Sérgio Oliveira.

Distrito de Prata de Lajinha não tem polícia

A polícia existe para dar segurança ao povo, mas algumas comunidades este direito é negado a população, é o caso de Prata distrito de Lajinha, uma comunidade maior que muitos municípios brasileiros. É assim que pensam os moradores do Distrito, mas a prática é bem diferente da realidade.

Lideranças vão ao comando do 11º BPM e este diz que não tem policiais suficientes. Daqui até 2018 muitos deputados passarão pelo distrito acompanhado de políticos da cidade pedindo votos. Existem pelo menos duas receitas infalíveis que se colocada em prática uma delas, em menos de seis meses a polícia será destacada para a localidade.

Em nenhuma das duas receitas tem alguma coisa ligada a depredação ou violência, é só o povo usar a inteligência que em passo de mágica a solução chega. É necessário que o povo de Lajinha comece a se desprender um pouco da apaixonante política ligada aos dois grupos políticos dominante do município, “SAPO” e “JACARÉ”, isso tem levado ao longo do tempo divergências e até brigas. A verdade é que já houve destacamento no local, mas divergências políticas fizeram com que o destacamento fosse desativado.

Seria bom, se após as eleições as diferenças fossem deixadas de lado e todos unissem em busca do desenvolvimento da comunidade. A paixão é tamanha que os problemas pessoais chegam ao debate da Câmara Municipal, e tudo isso tem contribuído para Lajinha perder, e como tem perdido a sociedade lajinhense por falta de união.

Moradores protestam quanto a poda de árvores em Mutum

“Enquanto nós pedimos em passeata pela melhoria da qualidade da água, pedindo até mesmo na Justiça pelas adequações da empresa Porto Alegre, enquanto nós sofremos com uma seca que abalou toda a estrutura do município, chegando até criar inimizades pelo fato de sairmos as ruas com abaixo assinados. Canal de TV querendo culpar alguém quando nós somos os responsáveis pela destruição. Hoje ao presenciar essa situação que a meu ver é desumana, covarde ou até mesmo criminosa; cortar árvores enquanto estamos sofrendo pela tão desesperadora falta de sombra. A quem nesse momento recorrer a não ser a tão sonhada justiça. ” Ducarmo – Mutum

No Brasil, nós não merecemos um STF

“Isso deixou de ser, absurdo é pouco, é uma ação torpe, imunda, canalha, impensável, inconcebível de um tribunal que está vivendo em outra terra e julgando em outro país, se a dignidade os norteasse teriam visto esse quadro debaixo que nos corredores ainda incluem mulheres grávidas atiradas e estendidas em corredores fétidos desses hospitais do SUS esperando uma maca para terem seu parto, isso é uma desumanidade que nem em guerras poderemos acusar, que Deus se apiede do nosso povo”. Darcio Antônio Garcia

Bem com o próximo bem com Deus

“Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança; eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.” (Romanos 12.16-20)

O sono após o almoço

Em uma análise geral, percebemos que a maioria das pessoas sente sono após o almoço. Como uma prestação de serviço para população, que nem sempre pode dar aquele cochilo após essa refeição, pois precisa estudar, seguir com seu trabalho, que muitas vezes ocorrem em ambientes silenciosos e/ou em frente ao computador ( o que aumentam o sono) , desenvolver atividades que requer atenção, entre tantas outras coisas cotidianas, sugerimos uma pauta em que um especialista dará dicas sobre como espantar esse sono do meio do dia e tirar dúvidas sobre as normalidades dessa reação do organismo. Por que afinal sentimos tanto sono após o almoço? É normal? Quando devemos nos preocupar?

Projeto pioneiro incentiva a agricultura familiar e a melhoria do café

O Red Food, desenvolvido pelo barista Leo Moço, nasceu com o objetivo de melhorar o processo de produção do café em pequenas propriedade.

Até meados da década de 1970, mais de 30% do café consumido no mundo era produzido no Estado do Paraná. Agora, em pleno ano de 2016, o café paranaense volta a ganhar destaque internacional, não mais pela quantidade, mais sim pela qualidade. Muita dessa excelência paranaense se deve ao projeto Red Foot, desenvolvido pelo barista Leo Moço, consagrado com o título de Melhor Barista do Brasil nos anos de 2013 e 2015.

Comprovante de quitação anual deve ser enviado até maio

Até o final de maio, todos devem receber o comprovante de quitação anual, referente às contas pagas em 2016.

Esse é o prazo máximo que vale para todos os fornecedores públicos ou privados – como serviços de água, luz, telefone, ensino privado, etc. O recibo anual substitui os comprovantes mensais do pagamento de débitos, eliminando a necessidade de guardar papelada para se proteger de eventuais cobranças indevidas. Caso uma cobrança esteja sendo contestada judicialmente, a empresa deve fornecer uma declaração referente aos meses em que os débitos foram quitados. A declaração de quitação anual de débitos pode ser enviada num documento separado ou pode constar da própria fatura a vencer no mês de maio. Por isso, confira as suas faturas em busca dessa informação. Caso não receba o comprovante, você pode procurar o fornecedor e solicitar, por escrito, a entrega do recibo.

Inimigos da Lava Jato

E agora estão todos unidos, porém confusos. Os deputados e senadores não sabem o que fazer com o projeto de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não sabe o que fazer e aguarda uma “posição do Supremo Tribunal Federal” sobre a devolução que o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, foi obrigado a fazer daquele projeto de combate à corrupção que os deputados desfiguraram completamente.

Rodrigo Maia alega que os deputados “já fizeram tudo que tinham que fazer” com o projeto elaborado pelo Ministério Público Federal e que conta com o apoio da maioria da população brasileira (leia-se: eleitores).

Maia voltou a reclamar da decisão “polêmica” do ministro Luiz Fux de interromper o trâmite do projeto no Congresso. Maia voltou a criticar o Judiciário por interferir no Poder Legislativo.

No entanto, avisou vai respeitar a decisão até que o pleno do STF debata a questão: “Se não vale nesse caso talvez não possa valer em caso algum. Então as leis aprovadas por iniciativa popular não terão mais valor? Invalidar a votação da forma como foi feito não é o melhor caminho. Mas, respeitando a decisão do ministro Fux, a gente espera que o Supremo possa decidir e se possível derrubar a liminar”.

Minha Casa, Minha Vida com problemas em Manhuaçu

Com salários atrasados, trabalhadores fecham rodovia em protesto. Dia 17/02/2017, a BR-262 foi fechada pela manhã entre Manhuaçu e Reduto. Infelizmente essa obra vem dando muitos problemas desde sua implantação, ficou parada por anos, recomeçou e parou novamente.

Há poucos meses a obra voltou a funcionar, mas segundo os manifestantes os salários estão atrasados há três meses, um dia antes, eles já haviam paralisado a obra no canteiro contra a empreiteira. Como nada foi resolvido eles resolveram chamar atenção da sociedade fechando a rodovia. Há reclamação dos trabalhadores por falta de equipamento de segurança além da falta de pagamento. As 08:30 a pista foi liberada.

Notícia de última hora: Hercílio Diniz pode sair candidato a Deputado Federal ou senador nas próximas eleições

Cogita-se em Valadares a provável candidatura do empresário Hercílio Diniz, em reunião com prefeitos da região o nome que se destacou. Provavelmente irá sair candidato a deputado federal ou a disputar no senado federal. Hercílio Diniz proprietário do supermercado Coelho Diniz, com lojas em Governador Valadares e região, destacando-se agora na área política. Agora resta-nos saber se será ou não, fontes seguras já assumem que isso é certo.