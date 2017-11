Compartilhar no Facebook

A cantora Anitta gravou o clipe de sua nova parceria musical com J Balvin, Downtown, em Nova York. Arrasa!

Anitta divulgou uma foto dos bastidores da gravação no Instagram avisando que a nova canção está chegando. Para quem não sabe, a faixa faz parte do projeto Check Mate, no qual Anitta lança um single por mês.