Anitta se revolta

Anitta, que mostrou prévia da sua nova música com Simone e Simaria, soltou o verbo na madrugada desta sexta-feira, 6. Sem citar nomes, Anitta fez diversos desabafos e mandou várias indiretas na rede social.

“Ás vezes tenho vontade de mandar um ‘olá, você não é o centro do mundo’, para dar uma situada na pessoa. But… esta mensagem pode ser confundida com ‘oi, estou super me importando e querendo sua consideração’. Então nesse caso estou optando por ficar bem na minha e indiferente do momento em que tive vontade de mandar este ‘se liga’ em diante“, escreveu a cantora.

“To procurando uma imagem maravilhosa que ilustra essa situação. Eu não achei a imagem, mas era tipo isso. Na esquerda é o mundo com você. Na direita é o mundo sem você“, disse Anitta, exibindo dois mundos iguais. “Para o caso de alguém estar se sentindo importante demais é uma boa reflexão a se fazer“, finalizou a cantora. Confira abaixo:

