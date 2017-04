Banhara corre risco de ficar com paralisia facial

A atriz e repórter Renata Banhara de 41 anos, continua internada pelo 8º dia consecutivo no Hospital Albert Einstein, na unidade do Morumbi em São Paulo, onde deu entrada na quarta-feira do dia 5 de abril, devido fortes dores que vinha sentindo por toda a sua cabeça e que foi diagnosticado através de uma bactéria silenciosa que ficou alojada em um dente por muitos anos e posteriormente se alastrou pelo tecido interno face do rosto comprometendo os nervos e tecidos internos do rosto / cabeça, gerando fortes dores.

Com a supervisão do Dr.Fernando Gatti de Menezes e sua equipe, Banhara foi submetida a realizar duas cirurgias na cabeça, sendo a primeira cirurgia no sábado (08) na parte direita no tecido interno próximo a orelha e olhos que ao recolher o material foi identificado que as bactérias haviam afetado o nervo e a segunda cirurgia no domingo (09), desta vez no lado oposto do rosto (lado esquerdo), para a retirada de toda bactéria que estava alojada próximo ao dente onde tudo iniciou ocasionando a sinusite a qual foi solucionada durante a cirurgia, permanecendo ainda as fortes dores que as bactérias comprometeram no nervo do rosto e da cabeça.

Após a identificação da bactéria ‘Streptococcus anginosus’, que ocasionou a infecção a qual acabou afetando o nervo facial do lado direito e que os médicos tiveram que remover o tecido infectado, corre-se o risco de Banhara ficar com paralisia facial, perdendo os movimentos adequados da região da sobrancelha

Vale lembrar que a bactéria identificada já encontra-se devidamente isolada.

Renata agradece a todas as manifestações de carinho neste momento delicado de sua vida e informa que tão logo tenha alta médica, fará questão de falar pessoalmente com todos para agradecer cada recado que vem recebendo.

