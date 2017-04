Jerry Adriani morre aos 70 anos de idade

O cantor Jerry Adriani, famoso na Jovem Guarda, morreu por volta das 15:30 do domingo, 23/04.

Ele estava internado desde o dia 7 de abril na UTI do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, RJ com câncer, Recentemente foi internado por causa de uma trombose venosa na perna direita. Duas semanas depois de receber alta, voltou a ser levado para o hospital devido a complicações.

Biografia

Jair Alves de Souza nasceu em 29 do janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. Tornou-se artisticamente conhecido com o nome de JERRY ADRIANI e iniciou vida como cantor profissional em 1964, com o LP ITALIANÍSSIMO. No mesmo ano gravou o LP CREDI A ME.

Em 1965 JERRY ADRIANI estourou com UM GRANDE AMOR, primeiro LP gravado em português. Na mesma época, apresentou o programa “Excelsior a Go Go” pela TV Excelsior de São Paulo em parceria com o comunicador Luiz Aguiar e tinha em seu set nomes como OS VIPS, OS INCRIVEIS, PRINI LOREZ, CIDINHA SANTOS, dentre outros grandes cantores.

Comandou, entre 1967 e 68, na TV Tupi, A Grande Parada (junto com Neyde Aparecida, Zélia Hoffmann, Betty Faria e Marilia Pera) um musical ao vivo que apresentava os grandes nomes da MPB, consagrando-se definitivamente como um dos cantores de maior popularidade em todo o país.