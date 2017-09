Ministério Público processa o SBT por constranger Maisa

Maisa Silva participou de um episódio bem constrangedor do Programa Silvio Santos no passado, no qual o apresentador tentou fazer com que ela ficasse com o jornalista Dudu Camargo, e agora o Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MTP-SP) está processando o SBT por causa do que aconteceu.

Segundo o MTP-SP, muitas denúncias foram feitas contra a emissora após o episódio passar na televisão. As acusações incluíam “violações à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem de seus empregados e discriminação de gênero”.

Agora, o órgão quer que o SBT pague R$ 10 milhões de multa por danos morais coletivos. Além disso, Silvio teria que fazer uma pedido de desculpa no programa e colocar a seguinte frase no fim da transmissão: “a emissora respeita os direitos da personalidade, a dignidade, a intimidade, a honra, a vida privada, a imagem e a integridade física e mental dos trabalhadores, bem como repele qualquer violência ou discriminação contra a mulher”.