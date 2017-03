No sábado, 25, por volta das 23:30, Selena Gomez surpreendeu os fãs ao pousar em São Paulo, acompanhada por The Weeknd! Selena veio ver de perto a apresentação de The Weeknd no Lollapalooza.

Cercados de seguranças, os dois desembarcaram no aeroporto internacional de São Paulo. Obviamente, o lugar estava cheio de fãs e fotógrafos, o que deixou tudo um pouco caótico.

A chegada da estrela foi bastante comemorada e a hashtag #WelcomeToBrazilSelena ficou entre os assuntos mais falados na madrugada.