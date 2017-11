Brasileiro vai largar em 18o. na última etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade

Eric Granado sofreu uma queda nos treinos classificatórios em Valência, na Espanha, quando estava em 13o.

O brasileiro Eric Granado largará em 18o. na última etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade neste domingo, 12/11/2017 em Valência, na Espanha. Ele vai correr como “convidado” na categoria Moto2.

No treino classificatório deste sábado, Eric sofreu uma queda quando estava em 13o. A equipe conseguiu consertar a moto e ele voltou para a pista, com uma carenagem diferente – o que acabou confundindo muita gente que acompanhava a transmissão ao vivo pela TV.

Domingo histórico

O domingo será histórico para o motociclismo brasileiro porque marca a volta de um piloto do país ao Campeonato Mundial de Motovelocidade.

Eric Granado, piloto oficial da equipe Honda Racing Brasil, fez uma temporada excepcional e correu simultaneamente duas competições em continentes diferentes: o Superbike Brasil e o Campeonato Europeu de Motovelocidade. Praticamente toda a semana ele cruzava o Atlântico para poder cumprir o calendário de provas.

E mais: Granado está liderando os dois campeonatos. No próximo domingo, dia 19/11, irá correr a final do Europeu, também em Valência. E no domingo seguinte, vai decidir em Interlagos a final do Superbike com Alex Barros, que já representou o Brasil no MotoGP e que hoje é avô e tem 47 anos.

A carenagem da moto de Eric está decorada com uma bandeira do Brasil e fotos de pessoas que participaram de uma campanha para arrecadar fundos pela internet para que ele pudesse correr a última etapa do Mundial. A corrida de Eric Granado será transmitida pelo canal SporTV ao vivo, a partir das 9 horas (horário de Brasilia).

Mundial 2018

Eric Granado irá competir toda a temporada 2018 do Campeonato Mundial de Motovelocidade pela equipe Foward. Depois da corrida de Valência, amanhã, o piloto da Honda Racing Brasil pegará um avião para o Brasil onde participará de um evento com a imprensa no Salão Duas Rodas, no São Paulo Expo. Em seguida, voltará para a Espanha, onde disputará a final do Campeonato Europeu de Motovelocidade, dia 19.

Honda Racing