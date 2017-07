GP Minas de BMX reuniu ciclistas de vários estados em Manhuaçu

Mais uma vez, o ciclismo movimentou o final de semana em Manhuaçu. Neste último sábado e domingo, foi realizado na pista Clube do Sol o GP Minas de BMX, com expressiva participação de ciclistas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Secretário M. de Esportes, Jânio Garcia Mendes participou da abertura e do momento de premiação dos vencedores.

Organizado a partir de parceria entre a Prefeitura – por meio da Secretaria de Esportes – com as Federações Mineiras de BMX e de Ciclismo, e o BMX Clube de Manhuaçu, o evento envolveu trinta categorias, abrangendo ciclistas de variadas faixas etárias, de crianças a adultos. As classificações dos ciclistas nas corridas valeram pontos para o ranking CBC – nível C3.

Os treinos ocorreram no sábado, dia 15, na parte da tarde e no domingo, 16, às 8h (duas horas antes da abertura oficial).

Na abertura da competição, todos os competidores se posicionaram na pista para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e os pronunciamentos da organização. O Secretário de Esportes, Jânio Garcia, destacou a atenção da Prefeita Cici Magalhães com o setor do Esporte, a colaboração das Secretarias de Obras, Cultura e Comunicação, além do SAMAL nos preparativos do local. Jânio também agradeceu às equipes de plantão da Secretaria de Saúde e da Polícia Militar.

Às 13h, foi realizada a premiação aos atletas vencedores da competição em suas respectivas categorias.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu