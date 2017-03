EPAMIG inicia comercialização de sementes de café

Compartilhar no Facebook

Produtores de café interessados em adquirir sementes de qualidade já podem fazer suas encomendas em cinco unidades da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. A partir do mês de maio, a EPAMIG Sul (Lavras) e os Campos Experimentais de Machado, Três Pontas e São Sebastião do Paraíso (Sul de Minas) e Patrocínio (Alto Paranaíba) vão comercializar sementes de cultivares desenvolvidas pela Empresa e por outras instituições de pesquisa.

A quantidade e as variedades ofertadas podem mudar em função da localidade. “A ideia é termos sementes das principais cultivares nos cinco campos experimentais. Em função da demanda e das características regionais podemos ter, também, a oferta de cultivares específicas”, explica o pesquisador Gladyston Carvalho. O pesquisador acrescenta que haverá um banco de dados único sobre a disponibilidade de sementes, baseado na movimentação de cada unidade.

As sementes oferecidas são de alta qualidade fisiológica e atendem as exigências da legislação vigente. As características destes materiais contribuem para a obtenção de mudas e plantas mais sadias e produtivas. Além de sementes de café, o Campo Experimental de Machado vai disponibilizar também mudas.

Os pedidos podem ser feitos nas próprias unidades. Seguem os contatos:

Fonte: EPAMIG