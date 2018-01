Os grandes partidos querem união para continuar no poder

Eles são todos iguais, FHC sempre defendeu Lula e foi seu fiador junto ao mercado e governo americano, o MDB sempre esteve no poder, fazendo o jogo do PSDB, ou PT. Não podemos concordar com políticos que se corrompem, que roubam e que não cumprem as leis. É lamentável ouvir das pessoas que fulano de tal roubou, mas fez. Quando o PT começou a desviar de seus princípios muitos filiados famosos saíram do partido, é ruim para a democracia ver o imobilismo dos partidos que nada fizeram para punir seus corruptos, ninguém foi expulso e tem muitos dirigentes na cadeia.

Estes grandes partidos que se corromperam, se fossem em outro país teriam tido suas legendas anuladas e proibidas suas atividades políticas e partidárias, aqui um senador prega a desobediência civil e fica tudo por isso mesmo. Independente de legendas todos devem ser investigados e punidos se for o caso.

Tem muitos infratores corruptos nos três poderes e com isso, muitas vezes não entendemos certas atitudes e decisões, os poderosos investigados tentam confundir a opinião pública que estão sendo injustiçados, mas quando assistimos um julgamento, como foi o do ex-presidente Lula, dá para compreender, pois tudo foi detalhado com provas testemunhal e farta documentação e ainda por unanimidade os três juízes condenaram o ex-presidente Lula.

O Lula só foi condenado pela coragem de um juiz de primeira instancia em divulgar conversas do ex-presidente em que deixou chocado o povo brasileiro, sem as quais continuaríamos pensando na inocência do ex-presidente.

Graças a coragem dos procuradores, dos juízes e Polícia Federal de Curitiba a corrupção dos poderosos foram mostradas ao povo brasileiro.

O Fórum Privilegiado é um desserviço à nação, o Lula só foi condenado por não estar mais investido de cargo político. Devemos ter muita atenção não nos políticos, mas nas intenções das legendas ligadas ao Fórum de São Paulo, são muitos partidos fortes e seus aliados que não querem DEMOCRACIA, querem o poder.

É muito simples é só dar uma olhada nos dirigentes políticos do Fórum de São Paulo da América Latina, para que nossas barbas fiquem de molho.

Infelizmente no Brasil falta muito conhecimento político, uns ficam defendendo o Lula, outros defendem o FHC e ainda tem os defensores de Temer, só que todos eles têm a mesma ideologia, acredito que o povo acordou e dificilmente votará no Fla X Flu da política, brasileira, o próximo presidente não virá dos grandes partidos. Nossa opinião é que PT, PMDB e PSDB não chegarão ao segundo turno.

