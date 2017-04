Audiência Pública discute segurança em Lajinha

Apesar de não ser um dos municípios mais violento da região, os moradores estão preocupados com a segurança pública, a falta de cadeia na cidade, faz com que os parentes dos apenados tenha que se deslocar para Ponte Nova para suas visitas, trazendo um certo desconforto, gastando mais tempo e dinheiro. Outro problema apontado pelos moradores é a falta de um posto policial no distrito do Prata, que tem uma população maior que muitos municípios brasileiros, os moradores alegam que a distância de 17 Km da sede propicia algumas desordens e desrespeitos dos que se aproveitam da falta de policiamento.

Lajinha é um município próspero com 20.282 habitantes, estimativa do IBGE em 2016, um comércio ativo e duas das maiores cooperativas de Minas Gerais a COOCAFÉ e a CREDICAF, em 2015 as duas cooperativas contavam com mais de 500 funcionários, mostrando a grande pujança do município. A Câmara Municipal de Lajinha em sintonia com o povo realizou Audiência Pública na quinta-feira, 6 de abril com a finalidade principal de discutir os seguintes problemas: reforma e ativação da cadeia pública ou construção da APAC, construção do presídio, aumento do efetivo da Polícia Civil e Militar, posto da PM no distrito do Prata, nomeação de delegado e detetive para o município, guarita na Escola Estadual Dr. Adalmário e instalação de câmeras na cidade.

Várias autoridades pronunciaram sobre o tema, dentre elas, o prefeito de Lajinha João Rosendo, delegado Regional Carlos Roberto Soares da Silva, Presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da 54ª Subseção da OAB Manhuaçu Bruno Godinho Spinola, presidente da 54ª Subseção da OAB Manhuaçu Alex Barbosa, Presidente da Câmara Neura, tenente Ramon comandante do Pelotão da Comarca de Lajinha, comandante do 11º BPM de Manhuaçu tenente-coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, Deputado Durval Ângelo líder do Governo.

Após as observações feitas por cada orador foi aberta a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas: o advogado Wilson Camargo levantou o problema dos presos provisórios que são levados para Manhumirim algemados dentro de um cubículo nas viaturas, perguntando ao líder do governo se ele era contra ou a favor dos presos provisórios, o deputado respondeu que é contra a prisão provisória nestas condições, citou as medidas que a justiça tem tomado com o uso das tornozeleiras eletrônicas. A maioria das perguntas foram sobre a falta de um posto policial no distrito do Prata. Em respostas o comandante do 11º BPM tenente-coronel Sérvio disse que a falta de concurso público para soldados nos últimos anos deixou o efetivo com menos soldados, mas que está em fase final o atual Curso de Formação de Soldados, de imediato ele afirmou que já está acertado com a prefeitura e será colocado um posto do REDS (Relatório de Eventos de Defesa Social) local em que os PMs ficarão no distrito durante o tempo de elaborar os relatórios. Segundo o tenente-coronel Sérvio ele aguardará o término do curso para ver quantos PMs serão designados para a área do 11º BPM, para assim verificar quantos policiais virão para Lajinha.

A Presidente da Câmara Municipal de Lajinha abril os trabalhos saldando a todos os presentes e feliz pela presença de todos. “A Constituição de 1988 ao estruturar o nosso país como Estado Social e Democrático de Direito, trouxe significativo avanço em relação ao papel estatal e a promoção de políticas públicas, sem perder de vista o caráter fundamental dos direitos individuais especialmente de liberdade, isto significa que sem abrir mão da livre iniciativa e da proteção dos indivíduos, primeira conquista moderna da cidadania, o Estado Brasileiro deve atuar para promover e concretizar os direitos sociais, dentre eles a garantia de segurança pública conforme art. 6º da Constituição Federal de 1988, para que todos possam viver em paz, no entanto é preciso romper velhos modelos, não basta focar na repressão e aumento de pena, faz necessário uma política pública consistente que envolva um projeto sofisticado profundo de integração institucional territorial, gestão de informação, formação de uma cultura da paz e prevenção ao crime. Invocando a proteção de Deus e em favor dos munícipes, declaro aberta a Audiência Pública para tratar dos assuntos de segurança pública em nossa cidade”. Destaca a presidente

A vereadora presidente, destacou que a audiência já tem resultados e citou o acordo feito com o prefeito durante a campanha, segundo a vereadora uma boa medida já foi tomada pelo prefeito que foi o aluguel de um imóvel no distrito do Prata destinada a Polícia Militar, de início não será um posto 24 horas, mas um posto para fazer os relatórios, REDS (Relatório de Eventos de Defesa Social) a casa está equipada com mobiliário necessário, internet e computador.

Prefeito João Rosendo

Boa noite a todos quero agradecer a excelentíssima vereadora Neura presidente da Câmara, aos demais vereadores, ao senhor comandante do 11º BPM Tenente coronel Sérvio, vice-prefeito João Dutra nosso parceiro, presidente da OAB Manhuaçu Alex Barbosa, Delegado Regional da Polícia Civil Dr. Carlos Roberto. Agradeço a todos que participa deste momento impar para Lajinha, é um momento que estamos decidindo o futuro de Lajinha, discutindo soluções da segurança pública de nosso lugar, nós queremos saber a opinião da população de Lajinha, essa é a verdade e a consciência das pessoas que estão aqui, sabemos que existem muitas dúvidas sobre presidio, se é bom para a cidade, se não é, estamos aqui para decidir o melhor para Lajinha, obrigado e boa noite a todos.

Deputado Durval Ângelo, líder do Governo

O delegado da Policial Civil, o comandante do 11º BPM e o deputado tiveram um dia de muito trabalho, uma audiência Pública em Mutum e a partir das 19 horas já estavam prontos para o início de mais uma audiência Pública em Lajinha.

Na oportunidade perguntamos ao deputado Durval Ângelo qual a avaliação que ele faz das duas audiências. “Em todas as duas audiência foram muito positiva com resultados satisfatórios, em Mutum foram 30 pessoas da cidade que estiveram em meu gabinete pedindo a audiência, foram muito boas, então eu disse: estiveram em meu gabinete dia 21 de março, eu vi que o problema começou a ser resolvido no mesmo dia, porque quando a comunidade se mobiliza os problemas de segurança avança, foi muito bom o CDL de lá e outras entidades comerciais querem fazer uma parceria com o município e vão fazer um olho vivo na cidade serão encaminhado mais viaturas para a cidade, mais policiamento e também e o comando da polícia militar do 11º BPM de Manhuaçu, vai dar uma atenção especial em Embiruçu e Ocidente. O Conselho de segurança Pública de Mutum será reativado e aqui também. A parceria da Polícia Militar com a prefeitura para ter um posto do REDS (Relatório de Eventos de Defesa Social) no Distrito do Prata, é um grande avanço é uma coisa muito significativa, e o compromisso da Polícia Civil de encaminhar dois policiais efetivos e um delegado para Lajinha isso é muito importante, e para mim a audiência Pública mostra que é uma preocupação, e a sociedade está empenhada em resolver este problema”. Destaca o deputado

Comandante do 11º BPM de Manhuaçu Tenente-coronel Sérvio

“Excelentíssimo prefeito da cidade de Lajinha, sr. João Rosendo, Exmo. sr. deputado Durval Ângelo líder do governo, o meu cumprimento aos demais membros da mesa, ilustríssima vereadora Neura presidente da câmara e demais vereadores de Lajinha.

Senhoras e senhores, autoridades aqui já nominadas, boa noite a todos, nós fomos chamados aqui hoje para tratar sobre segurança pública, nós temos o entendimento que a missão da polícia militar está no Plano Estratégico da Polícia Militar de Minas Gerais que é contribuir para a promoção da paz social por meio de policiamento ostensivos com ênfase no policiamento comunitário em respeito aos direitos humanos. Essa é a missão da Polícia Militar de Minas Gerais e a constituição diz também que a segurança pública é um dever do estado direitos e de responsabilidade de todos, portanto todas as políticas, ações de comando do 11º Batalhão segue as diretrizes da instituição da Polícia Militar de Minas Gerais que são voltadas para a participação comunitária, portanto, nós parabenizamos a iniciativa da vereadora Neura e membros desta casa legislativa, nós precisamos de momentos como este a oportunidade de cada cidadão trazer sua manifestação no caso especifico da Polícia Militar de Minas Gerais, levar o que cada cidadão espera da Polícia Militar de Minas Gerais dentro da sua competência que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa prestação de serviço, então nós colocaremos aqui a disposição daqueles que querem fazer algum tipo de manifestação referente aos trabalhos da polícia militar, que vem hoje muito bem conduzida aqui em Lajinha pelo tenente Ramon e sua equipe, o tenente Ramon é um oficial de minha inteira confiança, conheço há muitos anos e vem fazendo um excelente trabalho por todos os lugares em que passou, não foi diferente e tenho certeza que a comunidade tem no tenente Ramon uma referência e ele juntamente com seus comandados continuará fazendo um ótimo trabalho aqui na comunidade de Lajinha e nas demais cidades que integra o setor de responsabilidade do pelotão desta cidade, muito obrigado e estamos à disposição para quaisquer questionamento”. Conclui o comandante Sérvio