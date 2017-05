Câmara de Manhuaçu sediará Congresso do Jovem Advogado

Compartilhar no Facebook

O 1º Congresso do Jovem Advogado da OAB Manhuaçu, acontecerá na Câmara Municipal de Manhuaçu, no dia 11 de maio, quinta-feira, com abertura às 9 e encerramento às 18 horas.

O evento é uma iniciativa do Conselho do Jovem Advogado da OAB Manhuaçu com o apoio da diretoria da Subseção, da OAB/MG, da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, da Escola Superior de Advocacia da OAB/MG e da Câmara Municipal de Manhuaçu.

É o primeiro já realizado em toda história da Subseção.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail: oabmanhuacu@gmail.com.

Mais informações através do telefone: (33) 3331-2513.