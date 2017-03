CBH-Manhuaçu e SAAE de Lajinha promovem evento

Em comemoração ao dia mundial da água, celebrado no dia 22 de março, o Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH-Manhuaçu) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Lajinha irão promover, na próxima sexta-feira, 24, um dia de atividades especiais voltadas para a conscientização do uso racional da água. Na programação serão realizadas passeatas com as crianças e uma palestra sobre o desperdício de água.

De acordo coo presidente do CBH-Manhuaçu, Senisi Rocha, o comitê procura levar à comunidade informações sobre o gerenciamento do recurso hídrico e as formas de preservação, já que é papel do colegiado trabalhar em prol da melhoria da quantidade e qualidade da água na bacia. “Vou abordar durante essa palestra o tema: Água é vida, e vida não se desperdiça. Precisamos mostrar a importância de reunir atores influentes do município para discutir as responsabilidades em relação à falta de água. Além disso, não podemos perder o foco em preservar e evitar o desperdício de água nas atividades do dia a dia”, comentou Senisi.

Dia mundial da água

O dia mundial da água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 22 de março de 1992. A data foi criada com o objetivo de ampliar as discussões sobre a preservação e a necessidade de manter esse recurso disponível. Nesse mesmo dia, a ONU divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a questão da água.

Conheça o CBH-Manhuaçu

Responsável pela promoção da gestão participativa dos recursos hídricos do Rio Manhuaçu e seus afluentes, o CBH-Manhuaçu foi criado no dia 02 de fevereiro de 2005. O colegiado tem como objetivo manter um ambiente saudável e contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade da água na bacia, propiciando qualidade de vida à comunidade. Cabe ainda ao CBH a aprovação da outorga do uso dos recursos hídricos da região para empreendimentos de grande porte e potencial poluidor. Outra de suas funções é estabelecer os valores para a cobrança pelo uso da água. Para mais informações acesse nosso site: www.cbhmanhuacu.org.br

Veja programação (24 de março)

7h30 – Passeata com alunos das escolas municipais, estaduais e particulares. Concentração na Praça Dr. Adalmário José dos Santos, no Centro. Também serão realizadas apresentações de teatro e trabalho científico preparado pelas escolas.

19h – Palestra “ÁGUA É VIDA. E VIDA NÃO SE DESPERDIÇA”

Local: Auditório da Sicoob Credicaf. End.: Rua Doutor Rubens Boechat de Oliveira, nº 207, Centro. Palestrante: Senisi Rocha, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu.