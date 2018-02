Produtores recebem treinamento sobre Equitação em Manhuaçu

Ensinar produtores e trabalhadores rurais a praticar a equitação para o adestramento básico é o objetivo do curso oferecido nesta semana em Manhuaçu, no distrito de São Pedro do Avaí. O treinamento é uma parceria do Senar Minas com o Sindicato de Produtores Rurais do município.

O aluno aprende sobre os tipos de andamentos do animal, os equipamentos e indumentária do cavaleiro, postura, efeitos de rédeas, exercícios de equitação, além da higienização e cuidados com o eqüídeo. O treinamento, de 32 horas, termina neste sábado (17/02) no haras Sílvio Costa

Um dos 11 produtores rurais participantes, Heron de Sousa Lopes, é ex-aluno do Senar e trabalha há cerca de 20 anos na área. “Na época os cursos do Senar eram os únicos que tinha. Eu devo o que eu sou hoje como profissional ao Senar e ao Sindicato de Produtores Rurais de Manhuaçu. Hoje trabalho com mangalarga marchador. É minha profissão”, ressaltou.

Foi ele quem ajudou a mobilizadora do sindicato, Isaura Paixão, a formar esta turma do curso de Equitação. “É bom participar de capacitações e treinamentos porque a gente vai se renovando e aprendendo coisas novas. O instrutor sempre tem informações importantes para nos passar”, comentou.

Nathalie Guimarães – Sistema FAEMG