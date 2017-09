Chegada do furacão Maria gera alerta vermelho em San Martín e São Bartolomeu

Compartilhar no Facebook

O furacão Maria atinge nesta terça-feira (19/09) o arquipélago francês de Guadalupe, em particular o sul, onde as autoridades pediram à população que permaneça confinada, ao mesmo tempo em que decretaram alerta vermelho em outras duas ilhas, as de San Martín e São Bartolomeu. A informação é da Agência EFE.

Segundo boletim do Guadalupe de Météo France, no sul são esperados ventos de 180 quilômetros por hora (km/h), com rajadas de 220km/h ou até superiores, durante várias horas.

Como as ondas deviam superar os 10 metros de altura, a meteorologia advertiu sobre a possibilidade de “submersões localizadas” em pontos da costa.

A prefeitura (delegação do governo) pediu à população que escute as previsões meteorológicas, que se mantenha abrigada e que não saia “sob qualquer pretexto”.

O furacão tinha se aproximado de outra ilha francesa mais ao sul, a Martinica, causando apenas danos materiais limitados. Segundo as primeiras informações divulgadas pela prefeitura, 33 mil casas tinham ficado sem energia elétrica.

Quanto a San Martín e São Bartolomeu, que sofreram destruições catastróficas com a passagem do furacão Irma, o serviço Météo France lembra, em seu boletim de vigilância vermelha para os territórios, que entre a tarde de hoje e amanhã haverá ventos de 80 a 90km/h, com rajadas de 120 a 140km/h e ondas de 6 a 7 metros.

Além disso, estima-se que as chuvas podem superar os 100 litros por metro quadrado.

Agência EFE via EBC