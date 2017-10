Compartilhar no Facebook

Aumentou para 50 o número de mortos no atentado desta segunda-feira (2), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O número de feridos já ultrapassa o número de 200. A confirmação é da polícia local.

O atirador, fez os disparos do 32º andar do cassino onde ocorria um show de música country.

Confira os detalhes na matéria de Leandra Felipe.